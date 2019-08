Cs mantiene el apoyo al PP en Madrid tras pedir la Fiscalía la imputación de Aguirre

Ciudadanos ha dicho este sábado que si el PP no se regenera habrá "un problema", tras conocer la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las expresidentas del PP en la región, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, pero ha insistido en su intención de entrar en el Ejecutivo de la Comunidad. Una posición que la vicepresidenta del Gobierno de España en funciones, Carmen Calvo, ha considerado, en declaraciones a los medios en Zaragoza, "inentendible", porque, a su juicio, supone una manera de "sostener la corrupción".

La Fiscalía Anticprrupción solicitó ayer al juez del Caso Púnica que impute a Aguirre y Cifuentes en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP en Madrid, por delitos relacionados con la corrupción. Lo hizo en un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en el que pide que se cite a las dos como investigadas, además de a la empresa Indra y a su expresidente Javier Monzón.

Un día después de la petición de la Fiscalía, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que ni Aguirre ni Cifuentes se han presentado a las elecciones y que quienes ahora están al frente del PP son "personas completamente distintas".

Además, ha precisado que la pretensión de Cs para el Gobierno de Madrid es "entrar sin ningún tipo de complejo, ni de mochilas y con la intención de que todo sea transparente, absolutamente claro y diáfano y no tolerar de ninguna manera ningún episodio de corrupción".

No obstante, ha anunciado que "no les temblará la mano" si descubren "debajo de las alfombras" que se ha podido producir "cualquier tipo de corruptela" en el Gobierno de la región y que si el PP no se regenera "habrá un problema" porque la lucha contra la corrupción "siempre ha sido" uno de los ejes fundamentales de la política de su partido.

También ha destacado que Cs "se ha caracterizado" en los acuerdos de gobierno a los que ha llegado por establecer como "condición inapelable" el regeneracionismo democrático, con auditorías a los gobiernos autonómicos y acabar con los aforamientos.

El PP también ha reaccionado a la solicitud de la Fiscalía y ha recordado que dirigentes del partido investigados en el pasado acabaron exonerados de cualquier responsabilidad. En declaraciones a la Cope, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha insistido en que "ha habido casos muy sonoros que finalmente han quedado archivados y que luego no han tenido la misma repercusión cuando las personas han sido declaradas inocentes".

García Egea no ha querido valorar la petición de Anticorrupción y ha señalado que es mejor esperar a que "la justicia hable definitivamente".