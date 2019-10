Cómo elegir la mejor marca de aceite de oliva virgen

Virgen extra, virgen y corriente, los tres tipos de aceite de oliva virgen. Este ingrediente básico de la cocina mediterránea lleva tus platos al siguiente nivel.

También tiene muchos beneficios para la salud. Por empezar con uno: consumirlo con frecuencia puede llegar a reducir en un 40% las posibilidades de sufrir un infarto. ¿En qué debes fijarte para comprar una marca u otra? En el sabor.

No te fijes en el precio. Si compras pensando en tu bolsillo perderás calidad y sólo ahorrarás unos poco euros. En la sección de Practicopedia de La Información, te damos las claves para elegir la mejor marca de aceite de oliva virgen.

1. Virgen extra, virgen y corriente

El aceite de oliva virgen es el zumo de la aceituna. Se obtiene de forma mecánica, colocando la oliva en una prensa que la aplasta y extrae su jugo. Si el aceite no se obtiene a través de este proceso artesanal no se puede considerar virgen.

Hay tres modalidades de aceite de oliva virgen:

-Aceite de oliva virgen extra (calidad superior).

-Aceite de oliva virgen (calidad media).

-Aceite de oliva virgen corriente (calidad inferior).

El virgen extra es el aceite de oliva virgen de mayor calidad: es más sano y su sabor es mejor. También es el más caro, aunque la diferencia de precio no es muy grande. La calidad del aceite de oliva depende de la calidad de la aceituna y de la rapidez del proceso de elaboración.

No busques ahorro, busca calidad

Vas al supermercado en busca de aceite de oliva. No te fijes en el precio, fíjate en la calidad. Sí, has leído bien: no te fijes en el precio. Compra virgen extra, te lo recomendamos por tres razones:

-Su sabor es superior.

-El precio medio del litro de aceite de oliva virgen extra es 3,31 euros. El coste aproximado del litro de aceite de oliva virgen es de 2,38 euros. Si compras un aceite de menor calidad ahorrarás menos de 1 euro por litro.

-El virgen extra es mucho más sano que el resto de aceites de oliva.

Mejores marcas, según OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó un estudio para encontrar la mejor marca de aceite de oliva virgen extra. Analizó la calidad y la composición de 40 aceites diferentes: 34 marcas de virgen extra y 6 de aceite virgen. Estos son, según la OCU, los mejores aceites de oliva virgen extra:

-Aceite de oliva virgen extra Oleoestepa (3,35 euros el litro).

-Aceite virgen extra Ybarra ‘Gran Selección Afrutado’ (4,53 euros el litro).

-Aceite virgen extra Hacendado (2,76 euros el litro).

-Aceite virgen extra Dintel ‘Selección Especial’ (2,75 euros el litro).

-Aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés (2,9 euros el litro)

Los de calidad media

La OCU identifica en su estudio otras marcas de aceite de oliva virgen extra de calidad media. Si las compras estarás pagando por una calidad que luego no vas a consumir. A continuación te mostramos cinco (si quieres conocerlas todas consulta el estudio completo):

-Aceite de oliva virgen extra Señorío de Segura (4,94 euros el litro).

-Aceite de oliva virgen extra Carrefour (2,73 euros el litro).

-Aceite de oliva virgen extra Supersol (2,84 euros el litro).

-Aceite de oliva virgen extra Hojiblanca (4,25 euros el litro).

-Aceite de oliva virgen extra Koipe (3,15 euros el litro).

Ojo con estas marcas

“Hay algunos aceites de oliva que se venden como virgen extra pero que en realidad no lo son”, explica Gemma Trigueros, experta en alimentación de la OCU. “No son malos ni peligrosos, pero no son virgen extra. El consumidor recibe una calidad inferior a la que paga”.

Si quieres consumir aceite de oliva virgen extra la OCU te recomienda que no compres estas marcas (se venden como virgen extra, pero no lo son):

-Aceite de oliva Aliada (2,75 euros el litro).

-Aceite de oliva Oli Sone (3,44 euros el litro).

-Aceite de oliva Condis (2,89 euros el litro).

-Aceite de oliva Arteoliva (3,8 euros el litro).

-Aceite de oliva Consum (2,75 euros el litro).

-Aceite de oliva Ybarra (2,96 euros el litro).

-Aceite de oliva Coosur (3,29 euros el litro.

-Aceite de oliva Hojiblanca (3,16 euros).

-Aceite de oliva Eroski (2,78 euros).

Valora la calidad

“Lo más importante del aceite de oliva virgen extra es su sabor”. Así de claro se muestra José María, profesional del sector del aceite que colabora en la web Aceitedeoliva.net. Aquí el sabor es sinónimo de calidad.

Para apreciar bien el gusto de un aceite lo mejor es que hagas una cata en tu casa. Toma una cucharada sopera de un virgen extra y mastícalo de forma lenta y suave hasta que tu lengua se empape bien. “Un sabor afrutado, amargo y un poco picante es señal de un buen aceite hecho con una aceituna sana”, explica José María. Añade que “un aceite rancio, oxidado, plano y apagado es un mal aceite”.

No te fijes en el color. “Es lo que menos importa”, señala J.M. “Las catas se hacen en vasos azules para que el catador no se fije en el color del aceite de oliva”. La tonalidad de un virgen extra no está relacionado con su calidad, sino con el mes en el que se ha recogido la aceituna.

Para aliñar y freír

Aliña tus ensaladas y tus platos con aceite de oliva virgen extra. “Hasta el plato más sencillo consigue un sabor exquisito” explica José Carlos Prado, director del Hotel Villamadrid y del restaurante La Pirámide. “Nosotros siempre usamos virgen extra en nuestras cocinas, es un producto de primera categoría”.

También puedes usar el aceite de oliva virgen extra para freír. Prado explica que “cada vez se usa más en frituras debido a que es más sano, aromático y gustoso que los aceites vegetales”. Pero además de ganar en salud, si cocinas con virgen extra ganas dinero. “Si el aceite no ha quedado deteriorado en la primera fritura se puede reutilizar” comenta José Carlos. “Para ello hay que colarlo después de cocinar usando un papel o una gasa”.

Adereza o cocina tus platos con virgen extra todos los días. Para llevar una dieta sana y equilibrada debes consumir aceite de oliva entre 3 y 6 veces a diario (‘Guía de la alimentación saludable’, Sociedad Española de Nutrición comunitaria).

Más sano

El aceite de oliva virgen es bueno para la salud. Consumirlo con frecuencia reduce las posibilidades de sufrir un accidente cardiovascular. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Burdeos, en Francia, puso a prueba los beneficios de este producto. La investigación siguió de cerca la salud de 7.625 franceses mayores de 65 años. Los que más lo consumían tenían un 41% de posibilidades menos de sufrir un infarto (‘Cómo elegir un buen aceite de oliva’, Vida y Salud).

El aceite de oliva es bueno para la salud por su alto contenido en grasas monoinsaturadas y polifenoles, que reducen el nivel de colesterol malo y aumentan el bueno. Cuanto más virgen sea el aceite mayor es la concentración de estas sustancias. Es decir: el aceite de oliva virgen extra es el más sano de todos.

Pero el virgen extra tiene más beneficios. Te recomendamos que consultes la lista que publica la Fundación Española del Corazón.