La Pamplonesa comienza este viernes los conciertos al aire libre en el bulevar de Iturrama

A partir de las 20.30 horas interpretará obras de Alfred Reed, Robert Jager, Piet Swerts, Enrique Alborch y Rafael Mullor, entre otros

La banda de música La Pamplonesa comenzará este viernes, 2 de junio, con el ciclo de conciertos al aire libre con una actuación en el bulevar de Iturrama junto al Frontón López cerca de la calle Serafín Olave. Bajo la dirección de J. Vicent Egea, la banda interpretará a partir de las ocho y media de la tarde obras, entre otros autores, de Alfred Reed, Robert Jager, Piet Swerts, Enrique Alborch y Rafael Mullor.

La siguiente cita será el 16 de junio cuando la actuación se trasladará a la plaza de los Burgos, donde La Pamplonesa compartirá espacio con el grupo vizcaíno Aiko para ofrecer 'Bantzaldia', un espectáculo de música y baile. El último concierto tendrá aire festivo. El 30 de junio, la plaza del Ayuntamiento será escenario del tradicional concierto presanferminero 'Ya falta menos'. El concierto dará comienzo a las 20.30 horas y se prolongará hasta la media noche.

La actuación de mañana comenzará con 'A Jubilant Overture' de Alfred Reed, 'Sinfonia Nobilissima' de Robert Jager y 'Grounds Jacob' de De Haan para continuar con 'Martenizza' de Piet Swerts, 'Amadarás' de Enrique Alborch y 'Overture To A New Age' de Jan De Haan. El concierto finalizará con 'Danza Colorista' de Rafael Mullor, 'Dynamica' de Jan Van Der Roost y First Suite For Band (IV.- Gallop) de Alfred Reed.