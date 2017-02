LA ONCE DEDICA UN CUPÓN A LA LOCALIDAD ALBACETEÑA DE MADRIGUERAS

Etiquetas

Madrigueras (Albacete) protagoniza los cupones de la ONCE del día 9 de febrero, correspondientes a la serie titulada ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la localidad albaceteña.Los cupones han sido presentados por el director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Albacete, Juan Jesús Sánchez Moreno, que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Juan Carlos Talavera Utiel.La serie ‘Mi pueblo’ consta de 91 cupones, pertenecientes al Cupón Diario (de lunes a jueves). Madrigueras es el pueblo más occidental de la comarca de ‘La Manchuela’. Su nombre procede del árabe dialectal ‘magrid’, que significa cañería, aludiendo a que la localidad vivía de una agricultura de regadío.En la Edad Media, perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Alarcón, posteriormente integrada en el señorío de Villena. Madrigueras obtuvo el privilegio de villazgo en el XVIII y pasó a pertenecer a la provincia de Albacete en 1833, tras pertenecer a la de Cuenca.De cara al visitante, Madrigueras cuenta con yacimientos arqueológicos en Berli; el ábside de la antigua ermita de San Pedro y San Pablo (siglos XIII al XV); la fachada y arco gótico de la antigua ermita; la Casa de Casto (neo renacentista) y las pinturas de los siglos XVI, XVII y XVIII, en la Iglesia y en varias casas.El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.