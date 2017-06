Todas las claves para llevar la tendencia flúor de la mano de Victoria Beckham

Etiquetas

Aunque en el armario de Victoria Beckham abundan los colores neutros, de vez en cuando amplía con la gama cromática y se permite alguna que otra licencia. Y así ha sido como la hemos visto en el aeropuerto de Nueva York, con look con el que es imposible pasar desapercibida.

La diseñadora, que se ha convertido en la mejor embajadora de sus colecciones, apostó por un outfit cómodo para volar compuesto por un jersey naranja, pantalones verdes, ambos en flúor, y un abrigo y unos zapatos beige.

¿Cómo ha sido capaz de salir airosa a pesar de que los colores neón no son los más fáciles de llevar? Así:

1. Hay vida más allá de los looks en bloque. A Victoria Beckham la relacionamos sobre todo con los looks en bloque, al igual que la tendencia flúor, eso sí, ella demuestra que para llevarlo con estilo no hace falta caer en monocromatismo.

2. No temas a la mezcla de colores. Tan puestos y a la vez tan complementarios, la diseñadora se atreve con el naranja y el verde en un mismo conjunto.

3. Atrévete con una prenda neutra. Podría haber añadido más color, pero un look tan potente como éste, compuesto por prendas sencillas pero llenas de fuerza, ella prefirió completarlo con colores neutros en los zapatos y el abrigo cámel.