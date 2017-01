Glen Hansard actuará en primavera en Granada, Murcia, Barcelona, Valencia, Gijón y Ferrol

Etiquetas

Glen Hansard actuará en solitario en Granada (Granada Experience, 25 de marzo, Palacio de Congresos), Murcia (26 de marzo, Teatro Circo), Barcelona (Festival Mil Lenni, 28 de marzo, Casino L'Allianca del Poblenou), Valencia (Ineludibles Alhmabra, 29 de marzo, Sala Ram Club), Gijón (Casino de Asturias, 31 de marzo) y Ferrol (Sons Ferrol, 1 de abril, Teatro Jofre).

El irlandés es ganador de un Oscar a la mejor canción en la ceremonia de 2008, vocalista, compositor, guitarrista y líder de la banda irlandesa The Frames y del duo folk-rock The Swell Season, actor en películas como 'The Commitments' (Alan Parker, 1991) o 'Once' (John Carney, 2006) y presentador de televisión ocasional.

Las entradas para estos conciertos ya están a la venta en las siguientes plataformas: Gijón (Ticketmaster), Murcia (Mgticket), Barcelona (Proticketing), Valencia (Ticketea), Gijón (Gijonsoundfestival.com) y Ferrol (entradasataquilla.com).