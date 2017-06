La Xunta entrega 12 motobombas a los distritos forestales de Galicia para reforzar la lucha contra incendios

Etiquetas

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha participado este viernes por la mañana en la entrega de 12 motobombas para los distritos forestales de Galicia, a razón de tres por cada provincia, para reforzar la lucha contra incendios.

"Hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo el pasado año, y tenemos que seguir avanzando porque Galicia lo merece, el rural lo merece, y nuestros profesionales precisan de un equipamiento para salvaguardar su seguridad y para poder llegar a cada uno de los rincones de Galicia", ha explicado la conselleira a los medios en la explanada de la Cidade da Cultura, en donde estaban aparcadas las 12 motobombas.

En la provincia de A Coruña, los distritos a donde se destinan las motobombas están situados en Ortigueira, Coristanco y Boiro; en la de Lugo, en Viveiro, Sarria y Castro de Rei; en la de Ourense, en O Barco de Valdeorras, Verín y A Gudiña; y en la de Pontevedra, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra y Moraña.

Estas 12 motobombas, unidas a las del año pasado, suman 69: "Ya tenemos una muy buena flota, una flota renovada", ha asegurado la titular del departamento de Medio Rural, justo antes de precisar que la inversión es de 2,5 millones de euros este año --entre el pasado año y el actual son 13 millones--.

"Llevaba muchos años sin poder realizarse porque fue una época de contención de gasto. Seguimos conteniendo gasto, pero analizamos prioridades y ésta era una", ha relatado la conselleira.

REDUCIR EL NÚMERO DE INCENDIOS

A continuación, ha hecho hincapié en que la meta que se ha puesto la Xunta es "seguir reduciendo el número de incendios y de hectáreas". Para ello, ha proseguido, son "fundamentales" los cursos de formación, conseguir unas mejores condiciones para los trabajadores contra incendios y que éstos tengan sus Equipos de Protección Individual (EPIS) así como las máquinas necesarias para "enfrentarse a un trabajo que no es fácil y que tenemos que alabar cada año".

Preguntada por si este año la Xunta destinará más material para luchar contra los fuegos forestales, Ángelez Vázquez ha respondido que este año ya lo dan "por zanjado", aunque ha matizado que se ha quitado un EPI para el equipamiento de todo el personal. "Y ahora estamos con la contratación de todos los coches para que dispongan de material nuevo", ha apostillado.

Preguntada sobre cómo prevé la Xunta que sea este verano, ha hecho hincapié en que la época estival es "impredecible" y ha recordado que Galicia está en prealerta por sequía tras arrastrar un verano, un invierno y una primavera muy secos. "Aun así, se sigue conteniendo el verde en nuestros montes", ha agregado.

Acto seguido, ha destacado el hecho de que este año los ayuntamientos hayan podido contratar a su personal de brigadas cuando ellos han querido debido a que el pasado año la Xunta puso en marcha un convenio a tres años. "Con lo cual, no tienen que estar hasta última hora esperando por el convenio de la Xunta y pueden hacer prevención", ha subrayado.

PREVENCIÓN

"Soy conocedora de que en muchos sitios ya se está haciendo la prevención. Se hizo un esfuerzo importante con los montes vecinales en mancomún y, por lo tanto, son más de cuatro millones de euros los que destinamos a prevención", ha destacado, para luego añadir que, en breve, el Gobierno gallego dará a conocer el Plan Pladiga.

No obstante, ha denunciado que el monte "no arde solo": "Puede haber causas naturales, pero es un rayo. No hay muchas más causas naturales que esa", ha asegurado, para luego admitir que, evidentemente, sí hay riesgo para este verano: "Cómo no va a haber riesgo si estamos en prealerta, lo que no quiere decir que este tenga que ser un mal verano".

Cuestionada sobre qué cantidad aporta la Unión Europea y qué cantidad aporta la Xunta, ha explicado que el 75 por ciento procede de fondos Feader y el 25 de fondos propios del Gobierno gallego.