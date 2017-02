Tebas afirma que la suspensión del Celta-Real Madrid "tiene solución" y asegura que será "banal"

Etiquetas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha explicado que el encuentro de este domingo que enfrentaba al Celta de Vigo y Real Madrid en Balaídos, suspendido debido al fuerte viento que azotaba a Galicia, "tiene solución" y que seguro que quedará en un tema "banal".

"Hablaré de esto seguro, pero en días como hoy no me encuentro para dar explicaciones. Lo de ayer tiene solución y seguro que va a ser banal", dijo Tebas durante la entrega de fondos solidarios recaudados del 'Champions for Life', que irán destinados a seis proyectos diferentes.

En este sentido, el presidente de LaLiga recalcó que la suspensión en Balaídos "es secundaria" respecto a dicha entrega de fondos y añadió que próximamente también hablará de la agresión que sufrió una peña sevillista en Barcelona por parte de un grupo de entre 15 ó 20 personas.

LaLiga afirmó el sábado, una vez que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmase la suspensión horas antes, que no había seguridad para los espectadores y los jugadores y que propondrá posibles fechas para disputar el citado partido escuchando la opinión de los clubes y los operadores de televisión.

No obstante, la decisión de fechar un partido aplazado corresponde al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como indica el procedimiento del reglamento federativo de acuerdo a los artículos 239, 240 y 241, y que habitualmente delega en el Comité de Competición.