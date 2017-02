MÁS DE 115.000 NIÑOS SOLDADO HAN ABANDONADO LAS ARMAS DESDE 2000

Etiquetas

- Hoy se celebra el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado. La labor de Naciones Unidas y sus asociados ha permitido que más de 115.000 niños soldado hayan sido liberados de fuerzas de seguridad y grupos armados desde 2000 gracias a iniciativas como la campaña ‘Niños, no soldados’, promovida por la Oficina de la representante especial de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y algunas ONG.Este domingo se celebra el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado. No hay cifras exactas de cuántos menores son reclutados, pero, según un documento de Unicef, recogido por Servimedia, “hasta 300.000 niños y niñas en todo el mundo participan en grupos y fuerzas armadas con distintas funciones, como combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o por motivos sexuales”.La Asamblea General celebró esta semana una sesión solemne para conmemorar el 20º aniversario de la creación del mandato de la Oficina de la representante especial de la ONU para los niños y conflictos armados, dirigida por Leila Zerrougui. En un mensaje con motivo de esta conmemoración, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó el hito de que más de 115.000 niños hayan abandonado las armas, aunque señaló que el elevado número de conflictos activos a escala mundial supone un riesgo para los menores.Guterres calificó de “inaceptable” el número de niños fallecidos o mutilados en contiendas militares y señaló que la mejor herramienta para la protección de los menores es a través de la prevención de las guerras. “La inversión en la prevención de conflictos será un sello distintivo durante mi mandato. En el futuro tenemos que hacer mucho más en la prevención de conflictos y en el mantenimiento de la paz, y para lograrlo debemos sentar las bases de un desarrollo inclusivo y sostenible”, dijo.COMPROMISO DE LA ONU Y LA UEPor su parte, Leila Zerrougui y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, indicaron en un comunicado conjunto con motivo del Día Internacional contra el uso de Niños Soldado que se comprometen a intensificar sus esfuerzos para acabar con esa lacra en los conflictos armados."Los niños soldado son siempre víctimas: obligados a combatir, a menudo brutalmente maltratados y no raramente aislados cuando finalmente logran regresar a sus comunidades. Conocí a niños y niñas colombianos que han logrado abandonar la guerrilla de las FARC y ahora están mirando su futuro con esperanza”, apuntó Mogherini, antes de sentenciar que “privar a un niño de sus derechos es privar a una sociedad de su futuro”.Lerrougui recalcó que los grupos armados han constituido históricamente la mayoría de reclutadores de niños y añadió que “el trabajo positivo y los resultados obtenidos con los Estados miembro, especialmente a través de la campaña ‘Niños, no soldados’, facilitan el compromiso con los agentes no estatales y, por consiguiente, cada vez más se están dirigiendo a las Naciones Unidas para poner fin al reclutamiento y otras graves violaciones contra los niños”.Pese a los progresos, Mogherini y Lerrougui indicaron que los niños que crecen en los países afectados por el conflicto se enfrentan a crisis cada vez más complejas, puesto que siguen siendo reclutados y utilizados “en gran número” en naciones como Sudán del Sur, Iraq y Nigeria.“Proteger a los niños en contextos tan difíciles requiere un trabajo extensivo y enfoques integrales. También es esencial seguir construyendo y protegiendo la paz, incluso en medio de las crisis, a través de servicios como la reintegración, la educación y la salud. Es necesario un compromiso continuo para garantizar que la comunidad internacional siga siendo eficaz y sensible para poner fin al uso de los niños soldado en todo el mundo”, concluyeron.