Afganistán eleva a 96 los miembros de Estado Islámico por la bomba MOAB lanzada por EEUU en Nangarhar

El Gobierno de Afganistán ha elevado este domingo a 96 el número de miembros del grupo yihadista Estado Islámico muertos por el bombardeo de Estados Unidos en la provincia de Nangarhar (este) con la bomba GBU-43/B, la bomba no nuclear más potente usada jamás en combate.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Daulat Waziri, ha indicado que las investigaciones iniciales apuntan a la muerte de 96 milicianos y a la destrucción de su armamento y otro equipamiento.

Asimismo, ha indicado que las Fuerzas Especiales han localizado en la zona los cadáveres de cuatro comandantes del grupo, según ha informado la agencia afgana de noticias Pajhwok.

La bomba fue lanzada el jueves contra "túneles y personal" de Estado Islámico en la localidad de Achin desde un avión MC-130 comandado por un cuerpo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea estadounidense.

Estado Islámico ha negado que el ataque haya causado baja alguna entre sus filas, según un comunicado recogido este sábado por su habitual portal de propaganda, Amaq.

"Fuentes de seguridad de Estado Islámico desmienten que el ataque que Estados Unidos ejecutó el jueves en Achin haya causado muertos o heridos", según la nota.

La bomba es la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) --siglas también de Mother of All Bombs (La madre de todas las bombas)--, con once toneladas de explosivo TNT de alta potencia.