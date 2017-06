Scotland Yard descarta que Echeverría muriese por un disparo de la Policía

Etiquetas

La tardanza en identificar el cuerpo, la negativa de dejárselo ver a su familia y el retraso a la hora de hacer la autopsia han dado pie a numerosas especulaciones sobre la muerte de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Tanto es así que la Policía Metropolitana de Londres (Met) se ha visto obligada a salir al paso y negar que el español muriera por disparos policiales durante la respuesta al atentado terrorista del pasado sábado en Londres que acabó con la muerte de ocho personas y causó heridas a otras 48.

Un portavoz de la Met, también conocida como Scotland Yard, ha dicho que "no reconoce" las especulaciones en la prensa española de que un "individuo recibiera un disparo mortal de la Policía", aunque sí ha explicado que un ciudadano, cuya nacionalidad no se ha especificado, sí resultó herido en el tiroteo, pero "sus heridas no se consideran de gravedad".

Su propio tío, Pedro Hornedo, había especulado en el programa de Telemadrid 'Las claves del día' con que alguien "podría salir perjudicado" en las elecciones en caso de que su sobrino hubiera muerto por "lo que en el cine se llama fuego amigo".

Echeverría, de 39 años, murió tras intentar proteger a una mujer que estaba siendo agredida por uno de los tres terroristas que el 3 de junio atropellaron y después apuñalaron a varias personas en la zona del puente de Londres.

La familia agradece la ayuda prestada

Por su parte, la familia Echeverríaha agradecido a las autoridades su actuación y la información recibida en la capital británica.

Ana Echeverría, acompañada de su hermano Enrique, ha participado en una vista en Londres con el juez Andrew Harris, en el juzgado de Southwark, cercano al lugar del ataque terrorista, tras de la cual se les ha informado de que podrían velar a su hermano y de que su cuerpo será repatriado a España previsiblemente este sábado, aunque el ministro del Interior español ha especulado con que pudiera retrasarse hasta el martes, aunque ha dicho, intentará acelerar los trámites todo lo posible.

Además, tras reunirse con el juez forense, Ana dijo que "algo muy triste y muy duro se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso" y ha admitido que, a la espera de la autopsia este viernes, no tienen información oficial sobre las causas de la muerte de su hermano, pero ha hecho hincapié en que, en cualquier caso, las explicaciones que han recibido son "suficientes y correctas".

Evitar casos como el de Echevarría

España no quiere que la angustia de esta familia haya sido en vano. Por ello, pretende que la UE establezca para todos sus países un mismo protocolo de asistencia a las víctimas de atentados terroristas con una directiva europea que mejore su protección y que impida que se vuelva a repetir el "inhumano trato" a la familia de Echeverría.

Aunque la reclamación española es una conocida demanda -ya España llevó a la ONU en 2015 su idea de dotar a las víctimas del terrorismo de un estatuto común internacional-, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la volverá a poner sobre la mesa de la reunión del consejo de ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE.

Será en este foro donde Zoido hará una "evaluación" de lo sucedido con el caso de Ignacio Echeverría para que en ningún país de la UE pueda transcurrir tanto tiempo en la identificación de un desaparecido, sobre todo "cuando ese país tiene las pruebas para identificar a una persona".

"Las víctimas tienen que estar en el centro de las consecuencias de un atentado", ha dicho Zoido a la vez que ha dejado claro que la demora de cuatro días para informar a la familia de la situación de Ignacio Echeverría "no se puede volver a repetir" porque, una vez se produce un atentado terrorista la "prioridad" de las autoridades de ese país debe ser detener a los autores pero también asistir "de forma rápida e integral a las víctimas".

"Toda la UE debe dar un salto cualitativo y cuantitativo porque la coordinación internacional es fundamental", ha señalado Zoido, tras destacar que España cuenta con un modelo asistencial "pionero" y "ejemplar" y que solo nuestro país, Italia y Francia disponen de leyes específicas para las víctimas del terrorismo.

Por eso, España urge a la UE a establecer protocolos comunes de actuación, a impulsar la redacción de un Estatuto Internacional específico para víctimas del terrorismo y a crear una Red de autoridades gubernamentales en la UE para su asistencia.