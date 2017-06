Ignacio Echeverría se enfrentó con su patín a los tres terroristas a la vez

Etiquetas

Rafael Duarte, amigo de Ignacio Echeverría ha relatado en 'Espejo Público' que el héroe del monopatín se enfrentó a los tres terroristas a la vez. Vuelve a recordar ese momento en el que Ignacio se convierte en una de las ocho personas asesinadas en el atentado que tuvo lugar el pasado sábado en Londres.

"Iba con unos amigos y a lo lejos ven como alguien está atacando a un policía y una mujer. Cuando ven que el casco del policía sale volando y la mujer sigue siendo atacada es cuando Ignacio salta en su ayuda", cuenta.

Echeverría se enfrenta a uno de los terroristas y resulta herido. Al caer al suelo los otros dos se abalanzan sobre él "para rematarlo". Y sentencia: "Ganó un minuto de oro para que el resto de ciudadanos pudieran huir". Desde los bares de alrededor eran testigos de la heroicidad que estaba haciendo Ignacio "pero los pubs cerraron sus puertas para evitar que nadie pudiera entrar".

Duarte tampoco entiende cómo se está portando el gobierno británico con los familiares de Echeverría. "Lo que en principio era incredulidad después se ha convertido en indignación y desesperación", asegura. No entienden "la falta de humanidad y tacto con la que la policía británica está llevando este caso, sobre todo cuando el atentado no fue una explosión. No entienden por qué no querían decir que había un español entre los fallecidos y ahora sienten indignación porque no saben cuándo podrán tocar y recuperar el cuerpo de Ignacio".

Duarte es tajante: "No sé por qué oscura razón no querían decir que había un español entre los fallecidos. Se ha especulado que pudo ser abatido, pero en ese omento no se escucharon disparos sino que vinieron después".

La familia hoy podrá ver el cuerpo "pero lo tendrán que hacer a través de un cristal. La familia lo que quiere es abrazarle".

Al respecto el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha contado que "todavía quedan trámites antes de traer a España el cuerpo de Ignacio y que mañana se le practicará la autopsia". Sobre los familiares los ha tachado de "ejemplares".

De la actuación de Londres ha asegurado que "la ministra de Interior británica me ha pedido disculpas por el trato recibido", a lo que Zoido asegura que respondió que "se humanizaran porque el trato había sido inhumano".