(AMPLIACIÓN) EL BCE DICE QUE LOS BANCOS “SIGUEN SIENDO PRUDENTES” AL CONCEDER CRÉDITOS Y NO VE SIGNOS DE BURBUJA INMOBILIARIA

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, afirmó hoy que las entidades financieras de la zona euro “siguen siendo prudentes” a la hora de conceder créditos y señaló que no se observan signos de burbuja inmobiliaria.Durante su intervención en la ‘I Conferencia de Estabilidad Financiera’, organizada por el Banco de España, el presidente del BCE señaló que hay “pocos signos” de que bancos estén tomando un “riesgo excesivo” a la hora de conceder préstamos. Según Draghi, los bancos de la zona euro son menos propensos en general a otorgar préstamos de lo que lo fueron en promedio desde 2003, una evidencia que aseguró “se refuerza” cuando se mira la composición de los balances de las entidades. En este sentido, explicó que en los balances se observa una disminución generalizada de la probabilidad de incumplimiento de pago de los créditos y un cambio hacia las exposiciones de préstamos de menor riesgo. Respecto a la actividad crediticia relacionada con la actividad inmobiliaria, el presidente del BCE apuntó que en términos de riesgo tomado por los bancos, no se observa “ninguna evidencia” de un desarrollo generalizado de posibles burbujas alimentadas por el crédito. En el último trimestre de 2016, expuso, los préstamos bancarios de la zona del euro para adquisiciones de viviendas aumentaron en torno al 2,7% anual, “muy por debajo” de las tasas de crecimiento de hasta un 12% registradas en el período previo a la crisis. En el mismo trimestre, agregó, los precios inmobiliarios residenciales nominales en la zona del euro crecieron un 3,8% anual, para explicar que aunque la dinámica de los precios inmobiliarios residenciales está cobrando “impulso”, las estimaciones de valoración sugieren que, en la zona del euro en su conjunto, “no hay signos de desequilibrios” en este mercado.En todo caso, apuntó que existe una “heterogeneidad considerable” en toda la zona del euro y que siguen de cerca los países con una evolución más sólida del mercado de la vivienda. En otro orden de cosas, consideró que hay espacio para que el sector financiero mejore en rentabilidad, por ejemplo con reducción de costes orgánicos. Por otra parte, Draghi recordó que el BCE puede con sus medidas “contrarrestar cualquier sesgo inacción” si las autoridades nacionales no toman decisiones “adecuadas y rápidas” relacionadas con la implementación de medidas macroprudenciales.