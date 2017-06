EL BANCO DE ESPAÑA APUNTA QUE SE HAN RECUPERADO 4.139 DE LOS 64.098 MILLONES DE AYUDAS LA BANCA

Etiquetas

El Banco de España estima que las ayudas a la banca en el proceso de reestructuración del sistema financiero español ascendieron a 64.098 millones de euros, de los que se han recuperado 4.139 millones. Así lo recoge el Banco de España en el ‘Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014’ publicado hoy, en el que explica que desde 2009, un total de catorce entidades han recibido apoyo de capital, por un total de 64.098 millones de euros.De ellos, 54.353 millones corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y otros 9.745 millones al Fondo de Garantía de Depósitos.En todo caso, el Banco de España recuerda que una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, la venta o la resolución de entidades, en concreto 4.139 millones de euros (3.466 millones del Frob y 673 millones del Fondo de Garantía de Depósitos).Por tanto, de la diferencia entre estos dos conceptos (64.098 millones de ayudas menos 4.139 de reembolsos) resulta en un total de ayudas financieras otorgadas en forma de capital en el período objeto de este informe de 59.959 millones de euros a finales de 2015 (un 5,6% del PIB de 2015).En todo caso, el organismo que gobierna Luis Linde indicó que en línea con la aproximación que ha realizado el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, la estimación de estos recursos debe incorporar, además de las aportaciones de capital, los fondos provisionados para hacer frente a los costes que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos de integración y venta.Estos importes actualizados se estiman en 10.390 millones de euros en el caso de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y 1.992 millones para otras garantías.Por otro lado, sería necesario deducir el valor de los activos propiedad del Frob y cuya venta o resolución podrán generar ingresos en un futuro, con un valor estimado a finales de 2015 de 12.198 millones.De esta manera, el ajuste por estos conceptos llevaría a una estimación de los recursos destinados al apoyo del sistema financiero, en términos de los fondos aportados por el Frob (39.542 millones) y la industria a través del Fondo de Depósitos (21.071) de un total de 60.6139 millones de euros (5,6% del PIB) a finales de 2015.El Banco de España explica que “lógicamente” este concepto de coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, ni las de los tenedores de preferentes y deuda subordinada. Tampoco incorpora los intereses obtenidos ni los gastos incurridos.El aumento de la deuda pública que han provocado las intervenciones en el sector financiero se cifraba, a finales de 2015, en 50.312 millones de euros, de acuerdo con datos de la oficina estadística europea Eurostat publicados en abril de 2017.A la hora de comparar esta cifra con el importe total neto de ayudas (60.613 millones de euros), el supervisor considera que hay señalar que la deuda pública no incorpora los recursos aportados por el Fondo de Depósitos con anterioridad a 2012, cuando estuvo clasificado fuera del sector de las Administraciones Públicas, ni tampoco las provisiones realizadas para las garantías (salvo los recursos públicos que hayan sido comprometidos o desembolsados derivados de su ejecución). La deuda pública también se ha visto reducida por los ingresos netos que han generado las ayudas vía comisiones de garantías, intereses y dividendos, así como ventas o reprivatizaciones. Por último, el organismo apunta que el concepto de deuda pública es bruto, por lo que no tiene en cuenta el valor de los activos que todavía son propiedad del Frob y cuya resolución podría aportar ingresos en un futuro.