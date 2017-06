Seis de cada diez españoles trabaja menos horas de las que desea contra su voluntad

Etiquetas

Seis de cada diez españoles trabaja menos horas de las que desearía contra su voluntad. No es así en toda la UE, donde hay países que fomentan el empleo temporal como una elección de los ciudadanos para poder conciliar o como complemento para otro salario en el hogar. En España, el alto índice de temporalidad y de paro 'obliga' a muchos trabajadores a aceptar empleos con los que no es fácil llegar a fin de mes. Así, España es el cuarto país de la UE con mayor proporción de trabajo a tiempo parcial involuntario. A un 61,9% de los empleados a tiempo parcial en nuestro país les gustaría trabajar más horas. El dato está extraído de los datos de Eurostat recopilados en el “Involuntary part-time employment as percentage of the total part time employment, by sex and age".

El dato refleja que mucho han cambiado las cosas desde la crisis. En el año 2007 el porcentaje de españoles que trabajaba menos de lo deseaba estaba en el 33,3%. El pico más alto estuvo, no obstante, en el año 2014 cuando el porcentaje se encontraba en el 64%.

En cuanto a la diferencia por sexos, los hombres son los que quieren trabajar más horas España en el 67,8% de los casos. Solo nos superan en Italia (80,2%), 76,4% en Grecia, y en Rumanía (68,1%). Un 59,8% de las mujeres quiere trabajar más, solo son superadas por las griegas, (69%), chipriotas (62,5%), y búlgaras (60,2%).

En el conjunto de la Unión Europea, un 27,7% de los trabajadores a tiempo parcial hubiesen preferidotrabajar más horas en 2016. No obstante, se observan grandes diferencias en la UE. Por un lado estánlos países donde el empleo a tiempo parcial goza de notable aceptación y se elige voluntariamentecomo modalidad de trabajo. En Grecia, también ante un panorama económico de recortes y austeridad, un 72% de los empleados a tiempo parcial hubiesen preferido trabajar más horas, figurandoa continuación Chipre con un 69,3% e Italia con un 64,3%.

Esto es el caso de Bélgica, Estonia, Alemania y Austria, entre otros. Por el otro lado figuran una serie de países miembros de la UE -entre los que está España- donde gran parte del empleo a tiempo parcial es involuntario, porque el contratado no ha podido conseguir más horas de trabajo.

En Portugal el empleo a tiempo parcial involuntario supone casi la mitad. Las cifras van bajando a un 44,2% en Francia y se sitúan en el entorno del 35% en Letonia, Eslovaquia y Finlandia. Irlanda, Croacia, Hungría y Suecia también están entre los países que superan la media de la UE, mientras que Polonia ya se sitúa levemente por debajo.

En el resto de países de la UE, el empleo a tiempo parcial es una modalidad de trabajo consolidada con un reducido porcentaje de contratados que preferirían trabajar más horas. En los Países Bajos el trabajo a tiempo parcial involuntario sólo supone un 9,9% y en Bélgica un 8,8%.