Empresas de hábitat asisten a una jornada de Extenda y Anieme sobre oportunidades en Países Nórdicos

Un total de 39 profesionales de 27 empresas andaluzas del sector hábitat (mueble, decoración, iluminación, textil, hogar, cerámica, entre otros) participaron ayer en la jornada técnica 'Hábitat en los Países Nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca)', organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), y la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (Anieme), en la sede de Extenda en Sevilla.

A través de estas jornadas, los asistentes han podido conocer de la mano de profesionales con amplia experiencia en el desarrollo de negocios en estos mercados las oportunidades comerciales que ofrecen en la actualidad los países nórdicos para las empresas andaluzas que operan en el sector hábitat.

De este modo, los expertos invitados han explicado a los participantes cuáles son los canales de acceso al mercado, sus principales actores, las tendencias en diseño de interiores y los gustos de los consumidores nórdicos, así como las claves y aspectos prácticos a tener en cuenta a la hora de exportar a los países nórdicos.

POTENCIAL DEL MERCADO NÓRDICO

Los estados de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, son una de las economías más prósperas de Europa, con una población en crecimiento y consumidores con alta capacidad económica. Entre los productos con mayores posibilidades de negocio se encuentran el mueble, la cerámica decorativa, la iluminación, el textil, la piedra natural, los revestimientos y los complementos decorativos, así como el desarrollo de numerosos proyectos Contract de diversa índole (hoteles, restaurantes, oficinas, residenciales, etc.)

Estos y otros aspectos han sido abordados durante la jornada por profesionales como Eduardo Teixeira, responsable del Área Manager España, Francia y Benelux de la Feria de Estocolmo, quien ha introducido una serie de consideraciones generales sobre las oportunidades de negocio que hay para el sector en la región; o la directora de Alfombra Roja, Maribel Álvarez, que se ha encargado de analizar las claves de la comercialización de la cerámica decorativa en los países nórdicos.

Asimismo, expertos de Anieme han presentado la plataforma de marketing online 'Spansk Design', dirigida a la promoción de empresas españolas del sector hábitat en los países nórdicos, y han hablado sobre la importancia de la promoción digital en mercados maduros; y Joerl Karsson y Daniel Rodríguez, ambos arquitectos del estudio sueco Krook & Tjäder, han explicado los requisitos de acceso al Canal Contract en estos países.

Además, al finalizar la jornada, alrededor de una veintena de asistentes se reunieron con los ponentes invitados a fin de profundizar en los aspectos que les han resultado de mayor interés para su empresa.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas que han participado en esta jornada proceden de Sevilla (I Do Proyect, Interiorismo Conceptual Estudio, Tapizados Doñana; Fábrica de Muebles Torres, Universo Eirín, Tapizados Marpe, Vellocinos, Aldo Cruz, La Cartuja de Sevilla, Casia, Ormos Sofás, Paralade Special Things, Javier García, Uon Studio, Artsofa, Majestic y Confort); Córdoba (Jofer Burgos Diseño, Contract Interiors, Arttile, Lámparas Silvio y World Furniture and Stone); Granada (The African Touch, RGRelectrodomesticos, Fokobu); Almería (Moix Design y Ánforas de Mar); Málaga (Novocuadro); y Jaén (Alfarería Hijos de Pablo Padilla).

Las exportaciones del sector hábitat andaluz continuaron creciendo en 2016, elevando su factura un 13,8 por ciento sobre el año anterior hasta alcanzar los 243 millones de euros, lo que supone que las ventas al exterior de productos de mueble y decoración andaluces han crecido un 45% en la década actual (2010-2016).

La mayoría de los productos del sector exportados en 2016 procedieron de Sevilla, que acapara el 42 por ciento de las ventas con 101 millones y un crecimiento del 10,1 por ciento respecto a 2015; Almería con el 15,8 por ciento de lo exportado hasta los 38 millones y un alza del 59 por ciento; y Málaga con 27,8 millones (11,5% del total). Muy de cerca le siguen Cádiz con 26,4 millones (10,9% del total) y un aumento del 27,1 por ciento; y Córdoba, con 25,5 millones (10,5% del total) y subida del 26,7 por ciento.

Los productos de hábitat más exportados por las empresas andaluzas fueron los muebles de cocina, que acumularon una factura de 70 millones, el 28,7 por ciento del total, lo que supone un crecimiento del 11,7 por ciento respecto a 2015; seguidos de los electrodomésticos de línea, con 43 millones, el 17,8 por ciento del total y un aumento del 66 por ciento; y los muebles de hogar, con 42 millones, el 17,3 por ciento del total y un alza del 7,1 por ciento.

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

Por otro lado, los países que constituyen los principales mercados de destino del sector andaluz son Francia, que engloba el 29,3 por ciento de las ventas por valor de 71 millones, lo que supone una subida del 11,7 por ciento sobre 2015; Alemania, que triplica sus ventas al crecer un 187 por ciento hasta los 22,2 millones, el 9,1 por ciento del total; y Portugal, con 21,2 millones (8,7%). Le siguen Reino Unido, con 13,8 millones (5,7% del total), que dobla su cifra; y Marruecos, con 11,9 millones (4,9% del total).

En 2016, un total de 3.242 empresas del sector hábitat de Andalucía vendieron sus productos en mercados internacionales, un 26 por ciento más de las que lo hicieron en 2015. De estas más de 3.000 empresas, el 15,3 por ciento, hasta las 247, son exportadoras regulares (más de cuatro años seguidos exportando), lo que también supone un crecimiento del 7,6 por ciento respecto a 2015.