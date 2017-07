Se acaba el tiempo sin acuerdo salarial: la diferencia continúa siendo del 0,5%

Etiquetas

Los sindicatos UGT y CCOOy las patronales CEOE y Cepyme llevan meses sin lograr cerrar un pacto salarial para 2017 que sirva de guía para las negociaciones de convenios colectivos. La propuestas distan en la horquilla de subidas: la de la patronal, que mejoró su oferta inicial, pasa por subidas de entre el 1 % y el 2,5 %, mientras que los sindicatos exigen un alza de entre el 1,8 % y el 3 %.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han coincidido hoy en que este mes de julio se acaba el plazo para cerrar un acuerdo en materia salarial para 2017, a la vez que han señalado que en septiembre deberían empezar ya a negociar con vistas a 2018 y en un "marco" diferente.

En declaraciones a los medios tras la primera reunión de las ejecutivas del sindicatos tras la elección de Sordo, los dos líderes han señalado que el plazo "natural" para cerrar un acuerdo útil termina este mes y miran a septiembre para comenzar a negociar un acuerdo para 2018 que incluya más temas del marco laboral. "Hay que resolverlo ya: con acuerdo o sin acuerdo", ha enfatizado Sordo.

"En julio se acaba de manera natural el proceso de negociación (...) y en septiembre se comenzará a hablar ya de 2018", ha añadido Álvarez, que ha emplazado a reunirse cuanto antes con la patronal aunque, ha dicho, no "tiene ninguna cita" esta semana. Álvarez ha insistido en que no se trata de un ultimátum sino de algo "lógico" y ha evitado valorar las posibilidades que existen de que se logre o no ese acuerdo. "Sería un brindis al sol", ha señalado.

El Gobierno presiona para lograr un acuerdo

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha apremiado a los agentes sociales a cerrar un acuerdo para que la mejora de la economía y el empleo empiece a trasladarse a los salarios. Sobre estas declaraciones de Báñez, los dos líderes sindicales también han querido subrayar la responsabilidad del Gobierno en la situación de los salarios en España y las dificultades de la negociación colectiva."El Gobierno es corresponsable de la actual situación", ha subrayado Álvarez, quien insiste en la necesidad de derogar las últimas reformas laborales.

¿Ayudar? Que reforme la ley de 2012

"Si quiere ayudar lo que puede hacer es reformar los aspectos centrales de la reforma de 2012", ha añadido Sordo para quien las dificultades de negociación colectiva y la caída salarial en España vienen de ahí. Tanto Sordo como Álvarez han abogado también porque esa derogación sea "integra" o "acuerdo por acuerdo" trabajando junto a la patronal en ese nuevo escenario de negociación que quieren plantear a partir de septiembre más allá de un mero acuerdo salarial.

"Las relaciones laborales que son fruto de acuerdo entre las partes funcionan, generan en el país una estructura de relaciones laborales y son mas productivas", ha apuntado Álvarez.

"Habría sido muy deseable que la capacidad de sindicatos y patronal hubiera sido tenida mucho más en cuenta por el Gobierno", ha añadido Sordo. En esta primera reunión, los dos líderes también han coincidido en la importancia de la unidad de acción entre los dos sindicatos y en los temas de trabajo conjunto más importantes con los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el calendario más inminente.

Sordo ha señalado que deben ser más "expansivos y justos" y que en su negociación deberían contar con los agentes sociales. "Vamos a estar presentes en el proceso de debate porque es un elemento clave para la distribución de la riqueza", ha subrayado Álvarez.

También han coincidido, preguntados sobre su posición frente a un eventual referéndum de autodeterminación en Cataluña, en reclamar una solución política. Sordo ha considerado que "es importante que la política escrita con mayúsculas asuma las riendas" y que los espacios de decisión "entre en cauces legalmente establecidos actuales o los que se modifiquen desde acuerdo político y transversal".

Para Álvarez, "las cuestiones de carácter interno se discuten, debaten y acuerdan a partir de la legalidad vigente" y la Generalitat "debe ser consciente de que cualquier solución debe salir del marco del acuerdo", por lo que ha instado al "diálogo" entre las partes.