El BCE confirma que inspecciona al Banco Popular, pero aún no tiene conclusiones

El Banco Central Europeo (BCE) dijo hoy que está inspeccionando el Banco Popular en una revisión "ordinaria" que aún no ha concluido y que por tanto no ha llegado a conclusiones finales, con lo que responde a una información que publica hoy el diario "El Confidencial".Un portavoz del BCE dijo que "la inspección, como parte del programa de examen de supervisión está en marcha y no ha concluido". "Cualquier suposición sobre su resultado final es incorrecta porque no se ha llegado a conclusiones", añadió el portavoz.En el mismo sentido se ha pronunciado hoy la entidad financiera, que en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desmiente "que haya finalizado una inspección del BCE hace dos semanas o en fecha reciente, que haya emitido sus conclusiones relativas a provisiones, o que haya hecho valoración alguna sobre los depósitos del Banco"."El Confidencial" publica hoy que el BCE ha inspeccionado durante dos meses a Banco Popular, una revisión "ordinaria" que se ha hecho justo antes de que se inicie el proceso de venta.La inspección que está llevando a cabo el BCE, explica el Popular, "es parte de su programa de supervisión ordinaria, no ha concluido y cualquier asunción del resultado final es incorrecta porque todavía no se ha alcanzado ninguna conclusión"."La puesta en marcha del plan para vender el Banco Popular ha llegado tras una inspección de dos meses de duración realizada por el BCE con un equipo formado por inspectores del Banco de España", según el diario digital.El medio digital asegura que "esta revisión 'ordinaria' concluyó hace dos meses, y habría confirmado la necesidad de reforzar provisiones ante la pérdida de valor de la exposición inmobiliaria, un factor de riesgo a monitorizar".El banco, por su parte, califica de "falsas y tendenciosas" estas afirmaciones, además de señalar que "contienen errores y aseveraciones de distinta índole incluyendo estimación de provisiones pendientes con importes enormes, sin fundamentar su magnitud, algo totalmente alejada de cualquier estimación razonable".Asimismo, siempre según "El confidencial", los inspectores del BCE han mostrado su malestar por la gestión de Ángel Ron y por el hecho de que no hubiera salvedades a las cuentas de 2016