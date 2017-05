El procurador general de Colombia se entrevistará la próxima semana con los fiscales del caso Lezo

Etiquetas

El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, llegará el lunes a España para entrevistarse con los fiscales del caso Lezo ante la apertura de diligencias en el país americano para esclarecer si hubo corrupción en la venta de acciones de la empresa local de aguas Tripe A a Inassa, la filial colombiana que compró en 2011 el Canal de Isabel II.

Así lo ha adelantado este jueves el portavoz de Podemos en la comisión del estudio de la auditoría del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid tras el registro en la Fiscalía Anticorrupción de la ampliación de la denuncia sobre las irregularidades que han encontrado en operaciones del Canal de Isabel II, especialmente en la compra de las empresas iberoamericanas Emissao e Inassa, cuestiones por las que el expresidente regional Ignacio González, entre otros exresponsables del Canal, se encuentran preventivamente en la cárcel.

"No sólo ha habido presunto saqueo de dinero público de los madrileños, sino de las arcas públicas de nuestros hermanos de Latinoamérica. Los ayuntamientos o distritos de Barranquilla y Santa Marta están considerando seriamente comparecer y personarse en el caso de la operación Lezo y se nos ha anunciado que el lunes viene el procurador delegado de la Justicia colombiana para intentar entrevistarse con los fiscales del caso Lezo y poner de manifiesto que las presuntos fechorías han alcanzado a daños y quebrantos en Iberoamérica", ha dicho Gutiérrez.

"Esto pone en la pista de que la buena imagen del Canal ha sido arrastrada por el fango del PP y después de dos años de Gobierno de Cristina Cifuentes todavía no sabemos exactamente el alcance de los daños y evaporación de dinero público. Y no lo sabemos porque hay muchísimos avales prestados por Canal Extensia a las empresas participadas de Latinoamérica que no se computan ni se registran en balance y por lo tanto todavía están por evaluar", ha proseguido.

De hecho, el diputado ha aludido a que el director actual del Canal, Rafael Prieto, haya confirmado que han tenido que parar las cuentas de 2017 en dos ocasiones porque "no saben qué es lo que hay en Latinoamérica".

"No sólo queremos denunciar y señalar a los presuntos corruptos que han saqueado y que parece que han financiado campañas políticas de forma ilegal. Queremos también cambiar normas y regulaciones para que las instituciones que todos los madrileños pagamos para que supervisen y fiscalicen la buena gestión pública hagan su trabajo porque entendemos que han acumulado multitud de indicios que ponen de manifoesto que las instituciones encargadas de ello no han funcionado bien", ha argumentado.

Según ha explicado, no ha funcionado bien la Cámara de Cuentas de la Comunidad, "a cuyo frente está un señor que tiene un currículum que le invalidaría para ser presidente de ese organismo", en referencia a Arturo Canalda, que dirigía el Canal en la época en la que compraron la filial Inassa.

"Entendemos que tampoco han funcionado correctamente los auditores, que son entidades privadas que tienen obligaciones legales de poner de manifiesto los riesgos que pueden ver en operaciones privadas del Canal. Tampoco ha funcionado el Comité de Auditoría de Cuentas Interno, del que forma parte el actual portavoz del Grupo Popular en la Asamblea y que tiene retribuciones que no sabemos para que se emplean. Más allá de señalar, queremos reformas para que no haya nunca más corrupción como la que está apuntando en el Canal de Isabel II", ha concluido.

INVESTIGACIÓN COLOMBIANA

La Procuraduría General de Colombia abrió el pasado 10 de mayo diligencias preliminares para averiguar qué funcionarios públicos o empresarios pudieran estar involucrados en el trámite de contratación, antes, durante la firma y su ejecución.

Entre las pruebas solicitadas destaca la petición de documentación del proceso de capitalización o enajenación de acciones; quién formaba parte de la representación legal de la Triple A de Barranquilla desde su creación hasta hoy; la composición del accionariado y los integrantes de la Junta directiva también desde su fundación hasta la fecha y las auditarías que se han llevado a cabo, tal y como informó hace unos días la cadena SER.

En el marco de este oficio, los funcionarios de la Procuraduría se podrán personar en el Ayuntamiento de Barranquilla "para obtener una copia de los actos administrativos, su expediente y todos los antecedentes en relación con la participación del Distrito (consistorio) de Barranquilla en la Triple A, y si se dieron autorizaciones a las autoridades del distrito para su enajenación".