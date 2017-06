DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE BECA LA PARTICIPACIÓN DE DOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL CAMPAMENTO 'ACTIONXCHANGE'

Etiquetas

- Se trata de un programa de la Fundación Colegios del Mundo Unido que forma a emprendedores sociales. Fundación ONCE ha becado la participación de dos chicas con discapacidad en el programa ‘ActionxChange’ de la Fundación Colegios del Mundo Unido, un campamento de verano en el que los jóvenes podrán aprender lo necesario para convertirse en emprendedores sociales y que incluye un programa bilingüe en inglés.El campamento, en el que participan un total de 50 jóvenes de 15 a 17 años, tendrá lugar del 30 de junio al 14 de julio en ‘El Casar de la Inesa’, en Nambroca (Toledo). Una vez más Fundación ONCE apoya esta iniciativa en la que participarán dos estudiantes con discapacidad: María García, alumna de 4º de la ESO de El Egido (Almería), del IES Fuente Nueva, y con discapacidad visual afiliada a la ONCE, y María Tresierra, estudiante igualmente de 4º de la ESO en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid y con discapacidad física. 'ActionxChange' forma parte del Área de Programas cortos de la Fundación Colegios del Mundo Unido, cuyo objetivo es difundir los valores y la misión de la organización mediante experiencias enriquecedoras y transformadoras de corta duración.Con el emprendimiento social juvenil como tema central del programa los participantes de diversas nacionalidades se reunirán dos semanas para aprender a desarrollar sus proyectos sociales. A través de una metodología propia, diseñada por la experta en emprendimiento Lorena Silvestri, adquirirán y pondrán en práctica técnicas y herramientas para el trabajo en equipo, liderazgo, transformación de conflictos, elaboración de presupuestos, hablar en público, debates, diseño de proyectos y campañas, etcétera. Todo ello, señalan sus impulsores, con el fin de animar a que los participantes diseñen sus propios proyectos y promuevan el cambio en sus comunidades. Asimismo, disfrutarán de una experiencia más completa gracias a talleres específicos sobre sensibilización medioambiental, concienciación social, fomento de la creatividad, asuntos globales y numerosas actividades deportivas.También podrán conocer a otros emprendedores sociales que destacan en sus respectivas profesiones y a ponentes invitados, expertos de reconocido prestigio en sus áreas de trabajo.