Estudiantes del Máster en Gestión del Agua del Instituto Unesco-IHE analizan el modelo almeriense

Etiquetas

Un total de 33 estudiantes del Máster en Gestión del Agua impulsado por el Instituto Unesco-IHE, ubicado en Delft (Holanda), están visitando la provincia para analizar de primera mano y estudiar el modelo de gestión de los recursos hídricos en Almería. El grupo de alumnos viaja acompañado por cinco profesores y proceden de hasta 25 países diferentes de África, Asia, América del Norte, América del Sur, Europa y Oceanía.

En un comunicado, la Diputación de Almería ha explicado que el grupo ha sido recibido este lunes en el Palacio Provincial por el presidente, Gabriel Amat. Los estudiantes van a estar nueve días en la provincia realizando trabajos de campo en las cuencas de los ríos Andarax y Aguas, con el objetivo de elaborar miniplanes hidrológicos para la gestión de los recursos hídricos.

Gabriel Amat ha destacado la importancia que tienen estos recursos en "una de las provincias más importantes en materia agrícola de Europa" porque "hablar de agua es hablar de la rentabilidad, el trabajo y el futuro. Hace años, teníamos garantizada el agua gracias al proyecto del Plan Hidrológico Nacional que beneficiaba a Almería, Murcia y Valencia, pero el presidente que entró al gobierno lo paralizó".

Además, Amat ha resaltado la apuesta del equipo de gobierno que preside por "garantizar el abastecimiento de agua en los 103 municipios de la provincia de Almería a través de sondeos, pozos, potabilizadoras y conducciones" y ha recordado que "el modelo agrícola almeriense ha logrado aprovechar cada gota de agua gracias a la innovación y modernización de los regadíos".

Tras la recepción, Andrés Sánchez Picón, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería, ha impartido la ponencia 'De frontera a milagro', en la que ha realizado un repaso a la historia económica de la provincia de Almería desde los comienzos del siglo XIX hasta la actualidad.

Con la comunicación 'Competent water authorities in planning and management in Andarax and Aguas River Basins', desde el Servicio de Infraestructura Urbana del área de Fomento de la Diputación de Almería se ha informado a los estudiantes sobre las diferentes autoridades competentes y actores intervinientes en las cuestiones del agua en la provincia, así como sus responsabilidades.

La colaboración de la Diputación Provincial con la delegación de la Unesco-IHE se completa con dos visitas de campo en las que se les mostrarán los trabajos que desarrolla la institución para garantizar el abastecimiento a los municipios.

En la primera salida, se va a visitar una instalación de una captación de aguas subterráneas destinada al consumo de la población de Alcolea. Además, se realizaran demostraciones de los trabajos de control y monitoreo de este tipo de captaciones que, de manera continuada, se llevan a cabo desde el Servicio de Infraestructura Urbana.

La experiencia acumulada en la provincia de Almería en el uso de estos sistemas de dotación de recursos hídricos la convierte en un auténtico referente a nivel mundial en este tipo de tecnologías, siendo fácilmente replicables las soluciones a muchos de los países de procedencia de los estudiantes.

La segunda visita se llevará a cabo en municipios situados en el Campo de Tabernas y Alto Aguas, donde se mostrarán las ventajas de la implementación de un sistema de telemando y control en las distintas partes del ciclo del agua urbana de un municipio.

Estas instalaciones de sondeos, depósitos y depuradoras se encuentran integradas dentro del Sistema de Telemando y Control Provincial del ciclo urbano del agua que, en la actualidad, facilita su gestión eficiente a cerca de 40 municipios del interior de Almería.