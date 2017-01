LOS SINDICATOS DE DOCENTES PIDEN A MÉNDEZ DE VIGO UNA REUNIÓN ANTES DE QUE FINALICE ENERO

Etiquetas

Las cinco organizaciones sindicales representativas del personal docente no universitario (CCOO, STES, CSI-F, ANPE y UGT) han enviado una carta conjunta al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en la que le solicitan celebrar una reunión antes de que finalice enero para abordar las reivindicaciones urgentes del profesorado.Los firmantes de este escrito, según informa el colectivo docente en una nota, transmitieron al ministro el pasado 13 de octubre su preocupación por el estado de la educación en España, el desarrollo normativo de la ley que está haciendo este ministerio y las propuestas presupuestarias enviadas por el Gobierno a Bruselas que supone nuevos recortes.El profesorado indica que esta situación evidencia que la recuperación económica difundida por el Gobierno no está llegando al sistema educativo. Además, señala que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha anunciado la puesta en marcha de un pacto estatal que, según este colectivo, no puede llevarse a cabo de espaldas a los legítimos representantes del profesorado.Respecto a las informaciones que apuntan a la creación de un Estatuto Docente por parte del Gobierno, estas organizaciones insistien en que para iniciar el proceso negociador es imprescindible contar con ellos. También subrayan la urgente necesidad de revertir los recortes promovidos en los últimos años y recuperar el empleo perdido en el sector docente.Por estos motivos solicitan una convocatoria urgente de la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario antes de acabar enero para abordar estos temas y acordar un calendario de negociación de los mismos.