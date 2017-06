Juan Ramón Jiménez, el Modernismo y Alfonso Sastre, en el primer examen de la Evaluación de Acceso a Universidad en C-LM

Etiquetas

Juan Ramón Jiménez, el Modernismo y el Realismo Social de los años cincuenta con Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre, son los temas a los que se han tenido que enfrentar los alumnos de Castilla-La Mancha en el primer examen de Lengua y Literatura de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) que se desarrollará hasta el próximo viernes.

Este examen esta formado por dos propuestas; la opción 'A', donde se ha preguntado a los alumnos por el español en el mundo y el español en América, y en el apartado de literatura podían elegir entre el Modernismo o la novela de los sesenta y principios de los setenta --Luis Santos, Miguel Delibes, Juan Benet, Juan Goytisolo--.

Mientras que en la opción 'B' el examen constaba de las variedades geográficas del español: los dialectos del castellano, y en literatura podían elegir entre Juan Ramón Jiménez o el Realismo social de los años cincuenta; Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre.

Además este miércoles los alumnos también se examinarán de Lengua Extranjera y ya por la tarde de la asignatura que corresponda a la modalidad optativa de cada uno de los estudiantes; Biología, Geografía, Diseño, Griego o Física.

El presidente del Tribunal de la Facultad de Humanidades de Toledo, Rafael Villena, ha señalado en declaraciones a lo medios que este primer examen se ha desarrollado con "total normalidad".

"El tribunal se ha constituido a su hora, el llamamiento se ha hecho a su hora, los alumnos han entrado en sus aulas y todo se ha desarrollado con absoluta normalidad", ha agregado.

CONSTITUCIÓN DE LOS TRIBUNALES

Preguntado sobre cómo se constituyen estos tribunales, Villena ha explicado que es todo una maquinaria "muy compleja", en la que una serie de personas están trabajando durante todo el curso.

En este sentido, ha señalado que se trata de un tribunal único para toda la universidad, formado por distintas sedes, donde hay un presidente elegido por la propia Institución académica y un secretario elegido por la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades.

Además, ha indicado que hay una serie de profesores vigilantes que se encargan de custodiar y vigilar que todo se desarrolle con normalidad y también hay una serie de vigilantes correctores.

Preguntado también por quiénes son los encargados de poner los exámenes, Villena ha explicado que los exámenes los ponen los coordinadores de cada una de las materias, los cuáles eligen varias opciones, pero al final ellos no saben qué examen se ha elegido entre todas las opciones que han propuesto.

"Los exámenes llegan a las sedes de los tribunales la mañana misma del examen, es decir, han llegado esta mañana a las 7.45 horas a la sede de la Universidad de Humanidades y vamos abriendo los sobres, que están perfectamente precintados, conforme se van dando paso a cada uno de los exámenes", ha concretado Villena.

REACCIONES DE LOS ALUMNOS

En canto a los alumnos, en declaraciones a Europa Press, la estudiante Alba Gutiérrez, del Instituto Juanelo Turriano ha señalado que el examen de Lengua y Literatura le ha salido "bastante bien, mejor de lo que se esperaba" y ha dicho que le gustaría estudiar Periodismo y Marketing. La opción que ha elegido es la 'A'.

Sin embargo, Damián de la Universidad Laboral ha dicho que este primer examen le ha salido "más o menos" porque no le ha dado tiempo a repasar el tema que ha caído en una de las opciones. No obstante, ha reconocido que aún no sabe qué va a estudiar, pero que se quiere sacar la selectividad para "no cerrarse puertas".

"BASTANTE EQUILIBRADAS"

Otra alumna, Ana Torres del Instituto Alfonso X El Sabio, ha dicho que este examen le ha salido "bien", aunque ha asegurado que con lengua "nunca se sabe con las correcciones". En este caso, ella ha elegido la opción 'B'. Ana Torres ha dicho que le gustaría estudiar Medicina y que los exámenes que "más teme" son los de Matemáticas y Biología.

De otro lado, David Tordera del Instituto Alfonso X El Sabio, ha dicho que cree que las dos opciones del examen estaban "bastante equilibradas a pesar de haber caído un texto humanístico" y ha señalado que no ha estado muy nervioso.

Por último, Lucía del IES Peñas Negras de Mora (Toledo) ha dicho que sus amigas y ella estaban "muy nerviosas" porque el examen de lengua es el que "más miedo" les daba, pero que cuando lo han visto han pensado que "no era para tanto".