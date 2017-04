MADRID. LA UFV ACOGE DESDE MAÑANA EL V TORNEO INTERMUNICIPAL DE DEBATE ESCOLAR

Etiquetas

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) acogerá desde este viernes hasta el domingo el V Torneo Intermunicipal de Debate Escolar, un concurso en el que participan más de 200 alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato representando a casi medio centenar de colegios e institutos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Madrid.Los estudiantes pondrán a prueba sus dotes de oratoria y persuasión debatiendo sobre el tema '¿Debe el ser humano frenar su desarrollo para no perjudicar el medio ambiente?'.Según sus organizadores, este torneo, en el que los participantes deben mostrar su habilidad en el arte de debatir en público, "es un proyecto pedagógico que intenta inculcar desde la enseñanza secundaria la importancia de la comunicación verbal y no verbal, a la que tradicionalmente no se le ha dado la importancia que merece en colegios y universidades".Los cuatro alumnos de cada equipo subirán a un estrado y debatirán ante un jurado de expertos sobre el tema propuesto. Cualquier equipo tendrá que defender las posturas a favor y en contra, por sorteo, con el objeto de conocer las diferentes posiciones, desarrollar el pensamiento crítico y generar empatía.De esta forma pondrán en práctica lo aprendido y preparado con especialistas de la UFV y sus propios profesores sobre oratoria, retórica y dialéctica. Desde el mes de noviembre, los participantes se han preparado para esta competición aprendiendo métodos y técnicas sobre el razonamiento y la argumentación, el trabajo en equipo, la investigación y el análisis o la elaboración de discursos, entre otros aspectos.El torneo se celebrará en el Auditorio (Edificio H) de la Universidad Francisco de Vitoria, en la carretera Pozuelo-Majadahonda (Madrid). El viernes y el sábado se celebrará la fase de clasificación y el domingo tendrá lugar la fase final.