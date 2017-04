Oltra sobre la supresión de aulas concertadas en bachillerato: "Estamos haciendo una política racional y razonable"

Etiquetas

Incide en que los niños que comiencen la etapa educativa en un centro la acabarán ahí: "No vamos a trastornar la vida de familias"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido este viernes que la planificación escolar para el próximo curso 2017-2018 que incluye la supresión de 31 aulas de bachillerato concertadas se ha basado en criterios "objetivos, técnicos y objetivables" que tienen que ver "con la necesidad de cubrir la demanda educativa". "Ahora se está racionalizando el sistema educativo y la calidad de la educación. Aquí lo que estamos haciendo es una política racional y razonable y poniendo por delante el interés de los niños por encima de otras consideraciones", ha subrayado.

La también portavoz del Ejecutivo autonómico ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por las críticas de algunos sectores de la comunidad educativa y partidos políticos por la reducción de aulas concertadas de bachillerato.

Al respecto, Oltra ha recalcado que la concertación del bachillerato en los centros privados --llevada a cabo por el anterior gobierno del PP-- generó "un impacto en el sistema público educativo que provocó el cierre unidades en centros públicos, que centenares funcionarios interinos se fueran a la calle y que se derivaran a centros privados recursos que no llegaban a públicos. "Todo eso se hizo sin ningún estudio de viabilidad ni de necesidad previa. Eso sí que era una medida ideológica del antiguo gobierno", ha sentenciado Oltra.

La vicepresidenta ha subrayado que el arreglo escolar previsto por la Generalitat tiene como objetivo que el curso que viene "se consolide la recuperación de las unidades educativas sostenidas con fondos públicos" y "la progresiva bajada de ratios". A su juicio, la cuestión es mejorar "la calidad educativa para todos los alumnos de la red pública".

Así, ha destacado que para el próximo curso habrá 4.200 docentes y una media de 5 niños menos por aula. Asimismo, ha enfatizado que habrá "un saldo positivo" de 35 unidades educativas concertadas en centros privados en las etapas de infantil y primaria y 5 unidades más en FP.

En este punto, ha subrayado que la decisión de suprimir 31 aulas concertadas en bachillerato, una etapa no obligatoria, está basada en criterios "objetivos, técnicos y objetivables" que tienen que ver con "la necesidad de cubrir la demanda educativa con fondos propios". "Si no hace falta pagar a una empresa privada por un servicio que puede dar el sistema educativo público no se va a pagar lo que uno puede hacer con fondos propios", ha puntualizado.

"NO VAMOS A TRASTORNAR LA VIDA DE LAS FAMILIAS"

Oltra ha subrayado que el objetivo del Consell no es "trastornar" la vida de las familias, por lo que ha asegurado que los niños que estén cursando una etapa educativa en un centro "acabarán sus estudios en ese centro". "No vamos a trastornar la vida de las familias como se hacia con el antiguo gobierno. El alumnado que en este momento estudie en un centro privado concertado y pase a segundo de bachillerato seguirá en ese centro", ha remarcado para insistir que "cualquier alumno que haya comenzado una etapa educativa en un centro acabará en ese centro".

En este sentido, ha recordado que los criterios para solicitar, renovar o modificar conciertos educativos son "técnicos" y señalan que tendrán prioridad las solicitudes por parte de las empresas que siempre han estado concertadas históricamente antes de que hubiera un sistema público educativo generalizado; aquellos que atiendan a población desfavorecida; los centros con experiencias educativas innovadoras; los que atiendan a la población en su área de escolarización y los que hayan contratado a profesorado despedido de otros centros por la modificación o supresión del concierto de estos últimos.