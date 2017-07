Entrenar a los alumnos para el informe PISA de la OCDE es "muy ineficiente", según uno de sus analistas

Etiquetas

Entrenar a los alumnos españoles para que obtengan mejores resultados en el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE (PISA) es "muy ineficiente", según sostiene uno de los cinco analistas de este documento, el español Alfonso Echazarra.

"Es muy ineficiente porque se examina sólo el 0,2% del alumnado y además las preguntas no se pueden preparar", ha subrayado este experto durante su intervención en uno de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 'Efecto pisa: Más allá de la metodología y de la comparación', patrocinado por la Fundación Ramón Areces, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación.

Para Echazarra, si se tiene en cuenta el informe 'PISA por colegios', no existen grandes diferencias entre los españoles y, salvo algún caso particular, en general, "no hay grandes sorpresas". Asimismo, ha señalado que los que obtienen mejores puntuaciones, que suelen ser los que sus alumnos tienen un nivel sociocultural alto, "están donde deben estar" o, lo que es lo mismo, obtienen los resultados que se esperan de ellos.

Además, este analista de PISA, que en la última edición redactó el volumen dedicado a analizar las políticas educativas de los 72 países o economías que han participado en la de 2015, ha señalado también en relación con esto que la memorización no es garantía en la resolución de problemas, que es principalmente el objetivo de PISA.

Según ha explicado, precisamente, uno de los puntos relevantes del informe de la OCDE es que "la memorización tiene límites" y que los alumnos cuentan con menos probabilidades de éxito en los problemas más complejos si se limitan a aplicar la memoria. Asimismo, ha indicado que con la aplicación de creatividad ocurre lo contrario.

El analista español de la OCDE ha subrayado que un alto rendimiento académico en PISA no requiere necesariamente de largas horas de aprendizaje y de estudio y ha insistido también en que los problemas planteados, que se podrían asemejar a situaciones de la vida cotidiana, no precisan de una base muy teórica al alumno, sino de una serie de destrezas y habilidades.

Echazarra ha señalado, no obstante, que la motivación de los alumnos de cara a PISA si puede influir y ha recordado el caso de la ciudad de Buenos Aires que se presentó de forma independiente a Argentina por segunda vez, tras ser ésta eliminada de PISA por una muestra insuficiente. Los alumnos bonaerenses, por su parte, obtuvieron una nota aceptable, gracias, según ha explicado, a que estaban motivados.