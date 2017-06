Podemos lanza una campaña contra el estado de las universidades en Madrid y PP le critica el uso de imágenes de Navarra

Etiquetas

Podemos Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña en redes sociales en la que denuncia, con una serie de imágenes de estudiantes, la situación de las universidades madrileñas y el PP en la región reprocha a la formación morada que utilice una imagen de la Universidad de Navarra para ello.

Con motivo de la realización de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), Podemos ha lanzado desde su Área de Juventud una serie de mensajes con fotos de los universitarios como '¿Estudiantes de primera o de segunda? No gracias?', 'Por una universidad que no sea los Juegos del Hambre' o 'Quiero una carrera académica, no de obstáculos', entre otros.

En el caso de una imagen en la que aparece una aula y el comentario 'Por una universidad que no sea los Juegos del Hambre', el PP reprocha a la formación morada que están utilizando imágenes de la Universidad de Navarra "para denunciar el estado de las universidades madrileñas".