Rubalcaba: "Nuestro país no va a poder competir en conocimiento si no aumentamos el gasto en Educación"

El exministro de Educación y Ciencia (1992-1993), Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido este viernes en Logroño que va a ser muy difícil que España compita en conocimiento "si no aumentamos el gasto en Educación".

Pérez Rubalcaba ha realizado estas declaraciones durante la clausura del X Curso de Verano 'Ciudad de Logroño' sobre 'La Universidad española en el último tercio del s. XX' que se ha celebrado en la UR y en donde ha impartido la conferencia 'Las ideas recibidas sobre la educación'.

En concreto, el exministro ha querido eliminar "ciertos mitos" que rodean al sistema educativo español y, entre otros asuntos, ha indicado que es necesario "aumentar las plazas en las universidades y formar a más gente en la FP superior" porque "no sobran universitarios".

Todo porque "los últimos datos de la EPA demuestran que del 1.200.000 puestos de trabajo que se han creado en nuestro país desde 2014 hasta ahora, más de la mitad de ellos son para titulados superiores mientras que el 10 por ciento solo para personas sin cualificación".

Además, para el exministro "hay algo que no casa" cuando en España nos gastamos el 3,8 por ciento del PIB en Educación "mientras que la media europea es del 5 por ciento". Por ello, ha indicado, "no vamos a poder competir en conocimiento si no aumentamos el gasto en Educación".

Entre otros asuntos, Rubalcaba considera que "más que hacer un paco escolar" lo que hace falta es "abordar los temas fundamentales" de forma concreta" y "no mover la arquitectura educativa". Entre esos asuntos ha destacado la educación infantil "para que la desigualdad en la cuna no sea la cuna de las desigualdades" la creación de un MIR educativo "para formar a nuestros profesores" y apostar por la situación de nuestra Secundaria, sobre todo, de los dos últimos cursos.

Con respecto al pacto educativo, ha continuado, "lo primero que hay que hacer es compartir un diagnóstico" porque "si no lo hay es difícil llegar a un acuerdo" pero para ello "previamente hay que limpiar la atmósfera educativa de asuntos que no responden a la realidad o que, directamente, son falsos".

Por ello, ha continuado, "tiene sentido hablar de los tópicos, de las ideas recibidas" para intentar "combatirlas" porque "uno de los problemas de la educación en España ha sido parcelarla y ver la Educación de forma separada (Primaria, Secundaria, FP, Universidades)... está claro que cada una tiene sus propias singularidades pero lo cierto es que hay cosas comunes y ese es el conjunto que debemos ver".

A pesar de que "evidentemente hay asuntos que debemos cambiar también hay otros tópicos que son falsos y que se deben clarificar" entre ellos, ha destacado, "algunos mitos" que sostienen la educación española.

"Hoy se dice que los alumnos de ahora saben menos que los de antes, es decir, que el nivel educativo ha bajado" pero para Rubalcaba, "esta idea es falsa, aunque esté instalada en nuestra sociedad". La realidad "es evidente" porque lo cierto es que "los jóvenes están mejor preparados, no saben menos aunque, quizás, sepan de otras cosas" pero en conjunto "nuestra sociedad está mejor preparada que hace años".

El problema es que "hay que enseñar más tiempo a más gente" por ello "hay que intentar que nuestros jóvenes estén en el sistema educativo cuanto más tiempo mejor, hay que acompañarles y combatir el fracaso escolar y abordar, por ejemplo, "los problemas de nuestros escolares como la comprensión lectora" porque "leen poco y les cuesta comprender lo que leen".

Rubalcaba tampoco está de acuerdo con la afirmación que insinúa que "el sistema educativo español es malo". En este sentido, ha destacado, "uno no puede olvidarse de que la educación cambia a tiempos geológicos, no cambia en una tarde, cuesta mucho, y aunque se hablen de modelos exitosos como el de Finlandia, nuestro país no se puede comparar a otros, nuestra historia es la que es, y en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo en educación pero no hay atajos".

Durante su intervención también se ha referido a los resultados de los informes PISA, en este sentido, ha destallado que "en el mundo hay tres bloques educativos, el sureste asiático, Europa e Iberoamérica".

Pero dentro de esos bloques "también hay diferencias" ya que, por ejemplo en España, las comunidades autónomas tienen comportamientos distintos por lo que "igual el problema no son las normas".

"Lejos de hacer grandes reformas, lo que aconseja PISA es reconocer que el sistema educativo tiene que mejorar aunque no está tan mal como nos lo hacen ver porque si las normas educativas son comunes, igual no es solo un problema de normas educativas".

Así las cosas, ha defendido, "nuestro sistema educativo no es tan malo como lo pintan, porque los datos así lo demuestran".