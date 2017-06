Charo Sádaba, nueva decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra

Etiquetas

El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, ha nombrado a Charo Sádaba Chalezquer nueva decana de la Facultad de Comunicación. Sustituye en el puesto a Mónica Herrero, que ha cumplido tres trienios al frente de la Facultad.

La nueva decana ha afirmado que "estamos ante un momento único para la Comunicación, que se presenta clave para resolver y ayudar en la transformación de las sociedad contemporánea". "Este momento crítico interpela directamente a la Facultad de Comunicación, que tiene un compromiso con sus alumnos -antiguos, actuales y futuros- y con la sociedad, que le lleva a desarrollar una investigación relevante y a desplegar una oferta docente de altura, capaz de formar a los profesionales para trabajar en entornos globales y complejos. Agradecemos a la profesora Mónica Herrero sus años de extraordinaria dedicación a la Facultad, que nos dejan un legado valioso que hay que proteger y hacer crecer", ha añadido.

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra es pionera en España en ofrecer estudios universitarios de Comunicación desde 1958. Además de programas de grado y posgrado, ofrece itinerarios propios de especialización y programas bilingües, con estancias de intercambio en sus más de 50 facultades asociadas en los cinco continentes. Actualmente, está clasificada en el Top 50 mundial (en el puesto 42, y quinta entre las de tamaño medio) según el Ranking QS, ha informado la UN en una nota.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Charo Sádaba Chalezquer (Pamplona, 1972) es doctora en Comunicación y profesora titular de Publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Su docencia ha estado siempre vinculada a las áreas de Comunicación Digital, Publicidad y Marketing tanto en grado como en posgrado. También imparte clases en programas oficiales y propios de varias universidades nacionales e internacionales, públicas y privadas. Desde 2010 ha sido vicedecana de Investigación y Posgrado y previamente, desde 2004, directora del departamento de Empresa Informativa. Fue coordinadora del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, y en la actualidad es la coordinadora del grado en Marketing.

Su investigación se centra en el impacto de la tecnología en la inversión publicitaria y sus efectos sobre los modelos de negocio de los medios y sobre los usuarios de internet, así como el impacto de la tecnología específicamente en el público joven, dentro de la línea de investigación 'Comunicación y nuevas tecnologías' de la Facultad.

Ha participado en más de diez proyectos competitivos europeos, nacionales y regionales. Fue vice chair de la red COST A20 'The Impact of the Internet on Mass Media' entre 2001 y 2004 y national expert en el proyecto POSCON entre 2012 y 2014. Participó y codirigió el proyecto Generaciones Interactivas, financiado por Telefónica Internacional, y fue investigador principal del proyecto financiado I+D+I 'Innovación y desarrollo de los cibermedios en España. Modelos de negocio y coordinación multiplataforma' entre 2013 y 2016.

Actualmente codirige el proyecto 'Cultura emocional e identidad' en el Instituto Cultura y Sociedad y participa en el proyecto de investigación 'Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno multipantalla'. Ha sido revisora de proyectos de investigación para la Comisión Europea y para las agencias nacionales de Irlanda, Chipre, Italia y Bélgica. Ha sido miembro del panel de expertos del programa ACADEMIA de la ANECA y experta independiente del programa Safer Internet de la Comisión Europea.

Conjuga su actividad docente e investigadora con una labor de divulgación en el ámbito de los niños y adolescentes en el entorno digital. Es autora de libros y artículos sobre el tema, asesora de empresas e instituciones educativas y ha impartido numerosas conferencias y talleres en todo el mundo para educadores, padres y madres y adolescentes.