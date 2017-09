Colau recibe a los alcaldes rebeldes y lidera el órdago contra el Gobierno

Etiquetas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau parece haber dejado atrás ya su ambigüedad calculada y apuesta definitivamente por el 1-O aunque sin tomar personalmente ningún riesgo. Al menos eso parece tras haber llegado a un acuerdo con Puigdemont para que se pudiera votar en Barcelona. Hoy, ha dado un paso más al afirmar que "el Estado persigue e intimida" a los alcaldes de Cataluña por apoyar el referéndum del 1 de octubre y ha subrayado que se trata de "una situación inaudita en democracia".

Colau ha recibido hoy en el Ayuntamiento de Barcelona a los más de 700 alcaldes que han sido o serán citados por la Fiscalía por haber firmado un decreto para ceder espacios municipales para la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

La regidora ha señalado, dirigiéndose a los alcaldes presentes, que el Ayuntamiento de Barcelona "siempre" es su casa y ha dicho que, "por encima de las diferencias", hay puntos en común que les unen como la reivindicación del derecho a decidir, la defensa de "los derechos y libertades fundamentales" y la defensa de "otras formas de hacer política".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha dicho que "esto no va de independencia 'sí' o 'no'" sino de "derechos y libertades" que defenderán como "un solo pueblo" por encima de "diferencias"."Hoy estamos aquí para decir que no estáis solos, hoy somos todos alcaldes de Cataluña", ha recalcado la alcaldesa de la capital catalana.

Colau también envió una carta firmada por el Govern y Forcadell destinada al Rey y a Rajoy en la que criticaba la "ofensiva de represión sin precedentes" puesta en marcha por el Gobierno e insiste en el amplio apoyo de la sociedad catalana a la celebración del referéndum y en la que insistía en que escuchar la voz de la ciudadanía no es un problema y aún menos un delito".

Junqueras dice que está en juego la democracia

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado este sábado que el referéndum del 1 de octubre es una votación sobre "las libertades fundamentales" como la libertad de expresión y el derecho de reunión.

Lo ha dicho desde el Patio de Carruajes de la Generalitat al dar la bienvenida a los centenares de alcaldes que han participado en Barcelona a la recepción ofrecida por la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para mostrar el apoyo del Govern a los ediles investigados por firmar decretos de compromiso con el 1-O.

Junqueras ha emplazado a los alcaldes a transmitir a sus ciudadanos que "lo que está en juego es la democracia" y que la mejor manera de defender derechos como el de expresión o reunión es ejerciéndolos.