Esperanza Aguirre, un caso único, tres dimisiones en solo cinco años

Aguirre sí sabe lo que es dimitir. Lo ha hecho a menudo a lo largo de su carrera política, pero siempre ha vuelto. Esta vez el regreso parece imposible. La caída de sus dos manos derechas, acusados de corrupción ha sido demasiado incluso por la lideresa.

Aguirre, que siempre vendió ser una adalid contra la corrupción, ha pasado a lo largo de los años a poner la mano en el fuego por Ignacio González a sentirse traicionada y engañada por él.

Visiblemente afectada, Aguirre ha comunicado su decisión de dejar su acta de concejal porque cree (ahora) que los ciudadanos se merecen que los políticos acepten sus responsabilidades. Por una vez., Aguirre ha reconocido que ha fallado 'in vigilando'. Con 26 imputados a sus espaldas, parece obvio.

González fue detenido el pasado miércoles en la operación Lezo por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II. Además, se le acusa de recibir comisiones por parte de Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL y yerno de su presidente, Juan Miguel Villar Mir.

Tras negar durante tres horas los delitos de los que se le acusa y asegurar que ha actuado siempre en el plano de la legalidad, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó el pasado viernes prisión incondicional y ha ingresado en Soto del Real.

No es el primer 'hombre fuerte' de Esperanza Aguirre que entra en prisión. Granados lo hizo el 31 de octubre de 2014, y actualmente continúa en otra de las prisiones de la Comunidad de Madrid, la de Estremera.

González fraguó su carrera política como 'mano derecha' de Esperanza Aguirre. Era tal la cercanía y complicidad que existía entre ambos que el pasado jueves, cuando la expresidenta madrileña hablaba de su detención no podía reprimir las lágrimas.

Reconoció que estaba "consternada" y que en el caso de que los hechos quedaran demostrados, sería un "palo muy fuerte" y "muy lamentable". Durante su carrera, González no ha sido ajeno a la polémica aunque siempre salía al paso defendiéndose.

Lo hizo, y hace un mes y diez días lo revivió en la comisión de investigación que se celebra en la Asamblea --su última aparición pública antes de la detención-- en el caso del supuesto espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid, del que también fue víctima al ser espiado en un viaje que realizó a Cartagena de Indias con Edmundo Rodríguez Sobrino, también detenido en la operación Lezo.

De hecho, este viaje ha inspirado a los Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la hora de poner el nombre a la operación que hace un guiño al almirante español Blas de Lezo, que organizó la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741.

Otra de sus actuaciones con más ruido mediático fue la disputa dentro del PP en Madrid por la sucesión de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, entidad que pese a sus intenciones de presidirla finalmente pasó a dirigirla Rodrigo Rato, también salpicado por presuntos casos de corrupción.

A su vez, González está siendo investigado por la adquisición de un ático en la localidad de Marbella, una causa que lleva un juzgado de Estepona (Málaga) donde se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho

Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, que primero, en 2008, lo alquilaron; y posteriormente, en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros.

Las reacciones a su adiós

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, se ha preguntado cómo será lo que aún no se conoce sobre la corrupción que afecta al PP que hasta "una imperturbable" como Esperanza Aguirre ha optado por volver a dimitir tras el encarcelamiento del que fuera su hombre confianza, Ignacio González, por la denominada 'Operación Lezo'.

"Dimite (otra vez) Esperanza Aguirre. Cómo será lo que aún no conocemos de corrupción que una imperturbable como Aguirre vuelve a dimitir", ha escrito Garzón en su cuenta de Twitter.

En otro de los mensajes del portavoz adjunto de Unidos Podemos, Garzón recalca que, en cualquier caso, "el problema de la corrupción en el PP no son las personas individuales, sino la red mafiosa que se estructura en todo el partido".

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha declarado que la dimisión de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, "no es suficiente" y que es "cómplice del saqueo" de las instituciones, aunque no se haya enriquecido por ello, por "mirar a otro lado".

A eso ha añadido que la "época negra del saqueo del PP no termina aquí", que no se puede hacer "borrón y cuenta nueva" porque "no es la operación Lezo, Gürtel o Púnica sino la operación del Partido Popular, que de manera sistemática ha saqueado las instituciones".

Maestre, en nombre del Gobierno municipal, no se cree las explicaciones de Aguirre. "Pocos madrileños se creen que no sabía nada ante las reiteradas denuncias y pruebas que tenía desde 2008 sobre hechos irregulares relativos al dinero públicos". Para la edil, la "explicación más sincera" es que "miró para otro lado, aunque no participara de manera directa en ese enriquecimiento" pero que eso le hace "cómplice en ese saqueo".

Orgullo y tristeza en el PP del Ayuntamiento

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha destacado su "orgullo y tristeza" por la dimisión de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre y ha remarcado el "honor" que ha supuesto trabajar a su lado "Orgullo y tristeza por dimisión de @esperanzaguirre. Ha sido un gran honor trabajar a su lado y haber tenido su confianza personal y política", ha afirmado Henríquez de Luna a través de su cuenta en la red social Twitter.

Villacís: "Se sacrifica un peón"

La portavoz del Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha achacado la dimisión de Esperanza Aguirre como edil y portavoz del PP en el Consistorio con el "sacrificio de un peón o reina" por parte del PP para asegurar su "supervivencia", ya que "no es el caso Aguirre, es el caso PP".

"Se engaña quienes piensen que esto es el 'Caso Aguirre', esto no es el caso Aguirre, ni Púnica, ni Gürtel, ni Imelsa, ni Taula, es el caso PP", ha advertido la portavoz de la formación naranja en el Consistorio.

Para Villacís, la dimisión de Aguirre no sorprende "a nadie", ya que "de vez en cuando hay que asumir responsabilidades políticas y en este caso ha sido Esperanza Aguirre quien ha dado un paso atrás" ya que "estaba acorralada y acosada por la corrupción".

Villacís ha pedido a los ciudadanos que "no se inmunicen a la corrupción", ya que esta ni se "acepta" ni se "perdona". "Lo que me vale es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños porque es evidente que no se lo han ganado; no se puede votar a corruptos y espero que esto a parte de pagarlo en los tribunales lo empiecen desde ya a pagarlo en las urnas", ha añadido.

En este sentido, Begoña Villacís ha criticado una "responsabilidad directa del PP" en diversas tramas de corrupción, en lo que ha reiterado que es el 'Caso PP'.

Miguel Carmona: "Se va la madre de la corrupción"

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona ha calificado este lunes a la popular Esperanza Aguirre de "madre de la corrupción" y ha criticado que desde su llegada "propició el reino de la impunidad".. Así lo ha afirmado en un comunicado tras conocerse este lunes la dimisión de Esperanza Aguirre como concejala del Ayuntamiento de Madrid tras la entrada en prisión de su exnúmero dos, Ignacio González, en el marco de la 'Operación Lezo'.

"Los socialistas luchamos contra la corrupción amparada por Aguirre desde que llegó al poder", ha afirmado Carmona, quien ha indicado que el reino de la impunidad que propició Aguirre comenzó por el 'tamayazo' y continuó con Gürtel, Púnica, Canal de Isabel II, una red de miseria difícilmentee " comparable".

Carmona ha destacado que "las manos derechas de Aguirre están en la cárcel: González y Granados" y ha indicado que "siempre" ha tenido "claro que o luchas contra la corrupción o acabas formando parte de ella".

"Aún recuerdo cuando Aguirre apostaba por Ignacio González para presidir Cajamadrid y luego nos coló a Rodrigo Rato, ¿es o no la madre de la corrupción?", ha concluido.

Rufián: "La vida es lo que pasa entre las dimisiones de Aguirre"

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este lunes a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exportavoz ya del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, como "el núcleo de una enorme maquinaria de corrupción", y ha exigido cuentas a su jefe de filas y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El independentista catalán ha añadido que Aguirre es "responsable" de "una de las peores épocas de la historia política y de corrupción del Estado español" y de toda una clase política que creyó que España "era su casa y su negocio".

Rufián ha destacado que ésta es "la tercera vez" que Aguirre dimite --"La vida es eso que pasa entre dimisión y dimisión de Esperanza Aguirre", ha escrito en su perfil de Twitter--, si bien cree que debe ser el presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, quien debe rendir cuentas por los casos de corrupción que afectan a su partido.