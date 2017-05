Podemos ofrece ahora retirar su moción de censura si el PSOE presenta otra

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha ofrecido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, retirar la moción de censura contra el Gobierno del PP presentada en el Congreso de los Diputados a cambio de que los socialistas presenten otra contra Mariano Rajoy. De esta forma el partido morado coge el guante de Sánchez que no descartó en su día presentar una moción de censura con él de candidato.

Echenique ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión celebrada por el Consejo de Coordinación del partido, en el que sus dirigentes han analizado esta oferta al nuevo líder socialista tras haberse hecho con la victoria en las primarias del PSOE.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró el viernes pasado una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy justificada como un "imperativo ético y democrático", con Pablo Iglesias como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Echenique comentó que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha estado “intentando” hablar a lo largo de esta mañana con Sánchez sin éxito, pero que sí lo ha hecho la portavoz parlamentaria, Irene Montero, con representantes del equipo de Sánchez, al que ha trasladado esta “oferta”.

El Gobierno no teme la moción de censura

"Es importante que el PSOE se sume a la gobernabilidad en España. Tenemos una responsabilidad muy importante que es mantener el crecimiento económico", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, que también ha puesto en valor los grandes pactos de Estado ofrecidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la investidura.Preguntado si teme ahora que la moción de censura de Podemos pueda ahora salir adelante después de la victoria de Pedro Sánchez, Méndez de Vigo ha recordado que ha sido el propio Pablo Iglesias quien ha reconocido que su iniciativa no tiene posibilidades de prosperar."Podemos pierde fuelle. Lo vimos en esa movilización. Hubo más gente vitoreando al Real Madrid que al señor Iglesias Turrión", ha ironizado el portavoz del Gobierno, que ha alertado de que Iglesias es una persona que cuanto más se conoce "menos gusta".Ante esta situación, Méndez de Vigo ha insistido en que el Gobierno no está preocupado por la moción de censura y ha avanzado que el Ejecutivo seguirá trabajando para el conjunto de los ciudadanos, no para los militantes de uno u otro partido.