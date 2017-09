El atentado, el 1-O... las salidas de tono de Assange sobre la cuestión catalana

Etiquetas

Las opiniones de Assange nunca están exentas de polémica. En su Twitter analiza desde la situación en Corea del Norte, donde el domingo afirmó que las amenazas bélicas de Estados Unidos solo sirven para acelerar la investigación balística y cohesionar al régimen, lo que ha calificado de "estúpido", pasando por la estrategia comercial de Trump, al sostener que será depuesto de su cargo si veta el comercio con China por sus nexos con Corea del Norte, hasta la figura de Hillary Clinton con comentarios tan agresivos como que "quienes financian a ISIS son los mismos que financiaron la Fundación Clinton".

Ahora, ha entrado de lleno en el conflicto catalán y se ha posicionado claramente a favor de la independencia. Así, el fundador de Wikileaks ha apoyado el derecho de autodeterminación de los catalanes y ha asegurado que los registros de esta semana en Cataluña "solo unifican y refuerzan" a los independentistas.

Espanya, això no funcionarà a #Catalunya. Els catalans tenen dret a l'autodeterminació. Els arrests només unifiquen i enforteixen. pic.twitter.com/HNdIG43S27 9 de septiembre de 2017

En un mensaje de Twitter, ha publicado una fotografía de los tanques entrando en la plaza de Tiananmen en Pekín (China), en 1989, cuando un hombre se puso frente a ellos y logró que retrocedieran, pero no pudo evitar que por la noche masacraran a los estudiantes que protestaban en esa plaza. En comparación con la situación actual, Assange ha agregado que "eso no funcionará en Cataluña" y ha calificado, en otro tuit, de "indignante" el interrogatorio al que fue sometido el sábado el director del semanario 'El Vallenc' en Valls (Tarragona).

Outrageous: Spain charges Catalan newspaper editor for supporting Catalan's independence referendum on October 1. https://t.co/4OsBr7tHH6 — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Sin embargo, la reacción no ha pasado desapercibida para muchos internautas, entre ellos, Pérez-Reverte. "La foto de los tanques muestra que, además de ser ignorante sobre el caso de España y de Cataluña, es usted un perfecto idiota, señor Assange", ha sido la contundente respuesta del escritor, a lo que Assange ha respondido: "Incluso sus insultos son plagiados de la pared del lavabo", haciendo alusión a su condena por plagio.

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

"No todos tenemos la experiencia de vivir en lavabos, embajadas y sitios cerrados, como usted, señor Assange", ha respondido Pérez-Reverte.

También sobre el 'caso CIA'

No era la primera vez que Assange opina sobre la política catalana. Al filtrarse que la CIA avisó a los Mossos de una amenaza de atentado en Las Ramblas, Assange puso en duda su veracidad del documento al analizar de manera minuciosa el texto, ya que se emplea la palabra 'Irak' en vez de 'Iraq', 'nota' en vez de 'notice' o 'ISIS' en lugar de 'ISIL.

This appears to be modified or fabricated. The use of Spanish language quote marks '<<', '>>' in an English CIA report is very suspicious. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 31 de agosto de 2017

Además, publicó un tuit en el que afirmaba que Enric Hernández, el director de El Periódico, debería dimitir porque "ha participado en un claro intento de engañar al público".