El Gobierno advierte de que la ley de transitoriedad "nunca entrará en vigor"

Junts pel Sí y la CUP han presentado este lunes en el Parlamento de Cataluña la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Se trata de la principal de las "leyes de desconexión" y está prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia en el referéndum, anunciado por el Govern para el 1 de octubre, crear un marco legal alternativo al español. Las reacciones políticas a este nuevo órdago de los independentistas catalanes no se han hecho esperar.

El Gobierno ha advertido que la ley que quieren impulsar los independentistas catalanes para dar un marco legal a la desconexión "nunca entrará en vigor". "Esa norma puede ser anunciada tantas veces como quieran, pero nunca entrará en vigor", han subrayado a EFE fuentes del Ejecutivo tras conocerse que Junts pel Sí y la CUP aprobarán esta ley antes del eventual referéndum del 1 de octubre. Las mismas fuentes acusan asimismo a la Generalitat de "rendirse" ante los planteamientos de un partido "minoritario, radical y antisistema" como la CUP. En la defensa de la unidad de España, el Ejecutivo contará con el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Según fuentes del PSOE, Sánchez ha llamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para trasladarle todo su apoyo.

Por otro lado, el secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que la presentación de la ley es un "engaño" y "un paso más en una dirección equivocada y con un objetivo equivocado". "El acto de hoy es un nuevo engaño de un proceso engañoso. Ni el día 1 habrá un referendo efectivo, vinculante y con garantías, ni el día dos tendremos una república", ha afirmado en rueda de prensa tras la reunión de la comisión permanente del PSC en la sede del partido en Barcelona.

También en una rueda de prensa, motivada por la presentación de esta ley, el líder del Partido Popular en Catalunya, Xavier García Albiol, ha indicado es que su formación no está asustada. “Por dos motivos: primero, porque no nos lo creemos. Son muy valientes a la hora de presentar las propuestas, pero a la hora de tramitarlas se lo piensan dos veces porque saben que las instituciones de derecho de nuestro país actuarán sin miramientos", asegura. De hecho, ha indicado que esta ley nunca entrará en vigor porque “el Gobierno de Mariano Rajoy no permitirá que se violente el estado de derecho", ha señalado el líder popular. “En Cataluña, ni durante un segundo, habrá una doble legalidad. No habrá la más mínima duda”, ha dicho con firmeza. Además, ha asegurado que "la aplicación del artículo 155 es un recurso totalmente válido, y si fuera necesario, nosotros seríamos partidarios de que se aplicara".

Por su parte, Ciudadanos también ha comparecido ante los medios para valorar el enésimo intento de los independentistas de romper España. "Valoramos también esta presentación rápida de la ley, y lo que podemos constatar es que se acerca el fin del procesismo. Les hemos visto nerviosos en las últimas horas", ha asegurado la portavoz de la formación naranja, Inés Arrimadas. "Nosotros no somos jueces, pero estas leyes no entrarán en vigor porque serán suspendidas por el Tribunal Constitucional. Y por eso los miembros del Govern están tan nerviosos y no se atreven ni siquiera a entrar a trámite la ley del referéndum. No se atreven hacer nada porque saben que esto no tendrá recorrido", ha afirmado la portavoz de la formación naranja.