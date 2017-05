Las señales de tráfico solo en catalán hacen perder las multas a los municipios

Etiquetas

Tener las señales de tráfico en catalán cuesta dinero a los ayuntamientos de Cataluña. ¿Por qué? Los ciudadanos recurren las multas impuestas porque no entienden la señal de tráfico. Algo que puede parecer absurdo a muchos porque parece difícil no entender las señales aunque estén en catalán. Sin embargo la ley estatal obliga a que estén traducidas para que no haya discriminación por lengua.

Ha sido la alcaldesa socialista de Esplugues, Pilar Díaz, la que ha dado la voz de alarma sobre este asunto. Y es que hasta los que lo entienden, los que hablan catalán recurren las multas. "Desgraciadamente puede haber una persona catalanoparlante que haga la alegación de la reclamación de la multa en catalán y la puede ganar perfectamente a los tribunales por no tener la señal en castellano", explicaba a la radio RAC1.

La alcaldesa alerta que se puede recurrir una multa de la Guardia Urbana si se ha infringido una señal de tráfico que no esté en castellano. Díaz denuncia que todos los ayuntamientos están en falso si tienen las señales sólo en catalán.

Exigencias de Ciudadanos

Por eso hay otros ayuntamientos que ya han cambiado o prometido cambiar las señales. Ya lo hizo Lleida el año pasado. La inclusión del castellano en la señalización vial forma parte del paquete de exigencias de Ciudadanos, aunque el Ayuntamiento ya hacía tiempo que lo había empezado a aplicar. PSC y Ciutadans justifican la rotulación en catalán y castellano para adaptarse a la ley estatal y para evitar perder recursos de multas de tráfico que alegan que no entienden el catalán. En cambio, los grupos del PDECat, ERC, la CUP y el Común dicen que esto supone un paso atrás en la normalización del catalán.

Reclamación también en Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, reclamó el jueves pasado al gobierno municipal que las señales de tráfico "estén en castellano y catalán" en la capital catalana, y ha recordado que ya hizo esta petición en junio de 2013 y no fue aceptada por el entonces alcalde Xavier Trias.