Manel, último: Spain 0 points del jurado profesional y araña cinco del público

Manel Navarro ha salido dispuesto a comerse la cámara. Y lo ha conseguido. Ha defendido su tema 'Do it for your lover' en el escenario de Eurovisión lo mejor posible, pero al final los nervios le han jugado una mala pasada. Cuando quedaba poco para acabar la actuación ha sucedido lo que desde ese preciso momento ha pasado a la historia de su actuación en Eurovisión: el gallo del siglo. Eso, y que ha quedado último.

Las apuestas no le daban como favorito y pretendía quedar entre los 20 primeros. Edurne firmó un puesto 21 y Barei el año pasado un 22. Pero Manel se ha quedado con cero puntos y en la última posición en la votación de jurado profesional. No se repite la historia de Spain 0 points que ya sucedió otras veces al final del festival porque Manel arañó cinco puntos del público. Pero eso no le salvó del último puesto.

Otros Spain cero points

En 1999 Lydia en Jerusalén sólo logró un punto y quedó en el último puesto con ‘No quiero escuchar’. El título de la canción fue premonitorio. Tampoco ayudó el ‘inolvidable’ vestido de Agatha Ruiz de la Prada.

En 1983 Remedios Amaya en Munich naufragó. La intérprete de ‘¿Quién maneja mi barca?’, con los pies descalzos y cara de intenso sufrimiento, logró cero redondos puntos. Eso sí, quedó empatada con Turquía (por la cola, claro).

En 1965 Conchita Bautista en Nápoles y la canción ‘Qué bueno, qué bueno, qué bueno’ se quedó en ‘qué cero, qué cero, qué cero’. Cero votos, pero un éxito musical en España.

En 1962 Víctor Balaguer en Luxemburgo tampoco anotó. Era la segunda vez que participábamos en el eurofestival y se ve que aún no nos entendían. El jurado lo tuvo claro: 0 points para la canción ‘Llámame’. El galán cañí no conquistó Europa. ¿Tampoco sonaba tan mal, no?

No se nos da bien Eurovisión

No se nos da bien Eurovisión, eso es un hecho. En los últimos 15 años la travesía de España en el Festival de Eurovisión ha estado plagada de decepciones y escasas alegrías, lo que ha forjado en nuestro país una idea generalizada negativa de uno de los shows musicales más potentes del mundo.

Con Rosa en 2002 el evento Europeo alcanzó su mayor cuota de pantalla en nuestro país en sus 62 años de historia, movilizando a los españoles frente al televisor y cosechando un 85,2% de share, marca tan solo superada por la final del Mundial de fútbol 2010 donde se llegó a alcanzar un 85´9%.

El no triunfo de Rosa dejó en el imaginario colectivo la sensación de que nos habían robado un Festival que TVE nos había vendido como ganado desde antes de pisar el escenario de Tallin (sede del concurso ese año), algo que marcó de manera definitiva el curso que este evento tendría a nivel mediático en nuestro país.

No podíamos creer como a nuestra amada 'Rosa de España' la podían renegar a un séptimo puesto, posición que celebraríamos hoy y que por entonces nos parecía una minucia.

Las dos ediciones consecutivas del talent show 'Operación Triunfo' fueron la plataforma para elegir los candidatos a Eurovisión en 2003 y 2004, siendo Beth y Ramón del Castillo los elegidos para representar a España.

Beth, la última gran favorita española

En 2003 la catalana, que quedó tercera finalista en 'OT', hacía frente a gran reto de relevar a la querida Rosa en Eurovisión. Su canción 'Dime' tuvo una excepcional acogida entre el público europeo, que desde un principio la dio como una de las favoritas al triunfo.

Haciendo retrospectiva crítica, se puede decir que Beth fue la última gran favorita española para ganar Eurovisión, algo que después de 14 años nadie de nuestro país ha conseguido. Una puesta en escena desaprovechada y una ejecución vocal sospechosa relegaron a la catalana a la séptima posición que pudo haber sido el broche de oro para el fenómeno 'OT', que ya iba a acusando cierta decadencia.

Ramón cumplió con todos los tópicos latinos, algo que parece gustar mucho al público europeo, pero su juventud (18 años) y una propuesta escénica algo verbenera le hizo arañar el décimo puesto en Eurovisión.

Son de sol y las Ketchup nos dejaron al final de la tabla

Elecciones random como 'Son de sol' (2005), que no estaban preparadas para un evento de tal magnitud, o Las Ketchup (2006) en un intento de TVE para conseguir votos tras el éxito mundial del 'Aserejé', nos dejaron al final de la tabla.

La boyband D'Nash en 2007 fue un intento fallido de mostrar nuestra faceta más internacional, en un Festival que decaía en audiencia y crecía en prejuicios.

Chikilicuatre en 2008 despertó interés

El interés social por Eurovisión creció en 2008, y no precisamente por motivos musicales. La elección a votación popular de Rodolfo Chikilicuatre levantó ampollas entre la opinión pública española. Una candidatura con tintes de humor donde nos intentamos burlar un poco de un concurso que muchos consideraban amañado. Un puesto número 15 demostró que cada año Eurovisión es un mundo.

El pluf de Soraya

En 2009 una ilusionada Soraya intentó transmitir que su candidatura iba a colocar a España en lo alto de la tabla. Una canción rítmica y una puesta en escena muy trabajada no fue suficiente para que la extremeña nos sacara del vagón de cola en el Festival.

Daniel Diges y 'Su algo pequeñito', que dejó en puertas a 'La Casa Azul' en 2010,o Lucía Pérez en 2011 cotinuaron pregonando en el desierto hasta 2012 donde Pastora Soler clasificó en el top 10 con una de las mejores actuaciones de España en el Festival de Eurovisión, que por otro lado vivió su año más competitivo.

Ese halo de luz fue eclipsado por los gallos de Raquel del Rosario, que con su grupo 'El Sueño de Morfeo' nos regalaba la peor clasificación de nuestra historia. Y es que el desgano con el que el conocido grupo acudió al Festival evidenció que su presencia se debía más a una orden discográfica que al interés personal de los integrantes.

Ruth Lorenzo y Edurne nos pusieron de pie

Ruth Lorenzo con 'Dancing in the rain' nos regaló la que posiblemente sea la mejor puesta en escena de España en Eurovisión, obteniendo un noveno puesto en empate con Dinamarca. Este repunte no lo pudo mantener la bella Edurne que en 2015 con su canción 'Amanecer' no enganchó al público europeo, que vió en ella un conglomerado de clichés eurovisivos algo desfasados.

Con Barei España probó suerte por primera vez en Eurovisión cantando íntegramente en inglés. Lo que para muchos era considerado como una ventaja se convirtió en el gran lastre, ya que quedó diluida entre otras propuestas de corte similar.

Finalmente, y pese a conquistar al estadio de Estocolmo, la madrileña no se salvó de la quema y quedó en el puesto 22.

Falta de previsión a la hora de configurar las puestas en escena, canciones inadecuadas o cantantes no preparados para una actuación directo ante más de 200 millones de personas, son algunos de los aspectos que cada año señalan los entendidos en Eurovisión para justificar nuestros fracasos en este concurso.

Un evento musical que se convierte cada año en nuestro país en el programa no deportivo más visto del año, y con el que no parece que estemos muy atinados.