¿Conoces el horóscopo azteca? Estos son sus signos y las previsiones para 2017

Etiquetas

A diferencia del resto de horóscopos la peculiaridad del azteca es que los signos corresponden a días concretos de nacimientos y no a períodos determinados. Además, no existe uniformidad en los símbolos elegidos si no que varían entre animales, plantas o cosas.

Según los expertos en este horóscopo, fue creado antes de la llegada de los españoles a México y es posible que sea una versión del maya, del que se tienen registros anteriores.

Estos son los signos, características y previsiones para 2017 según recogen varias páginas webs.

Ciervo

Corresponde a los nacidos estos días. ( 08 de Enero / 20 de Enero / 01 de Febrero / 06 de Febrero / 18 de Febrero / 02 de Marzo / 14 de Marzo / 26 de Marzo / 07 de Abril / 09 de Abril / 19 de Abril / 01 de Mayo / 13 de Mayo / 25 de Mayo / 06 de Junio / 18 de Junio / 30 de Junio / 12 de Julio / 24 de Julio / 05 de Agosto / 17 de Agosto / 29 de Agosto / 10 de Septiembre / 22 de Septiembre / 04 de Octubre / 16 de Octubre / 28 de Octubre / 09 de Noviembre / 21 de Noviembre / 03 de Diciembre / 15 de Diciembre / 27 de Diciembre )