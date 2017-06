Presenta 135.000 firmas contra el festejo "arcaico y aberrante" de Carpio del Tajo: "Es momento de evolucionar"

Etiquetas

La ciudadana Carmen Córdoba, natural de Alicante, ha presentado este jueves en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha 135.000 firmas, recogidas a través de la plataforma 'Change.org', con la intención de que se prohíba la celebración de, a su juicio, el festejo "arcaico, grotesco y aberrante" denominado 'Correr los gansos' del municipio toledano de Carpio del Tajo. "Es momento de evolucionar. La conciencia y la sensibilidad de este siglo no va con este tipo de festejos", ha manifestado la impulsora de esta iniciativa.

"No puede ser el caprichito de unos adultos el querer seguir matando animales o disfrutar con la sangre de ellos, estén vivos o muertos, para el disfrute de personas que no quieren crecer. Lo único que promueven es violencia", ha aseverado Córdoba, que afirma que con la celebración de este evento, que se realiza cada 25 de julio en honor a Santiago Apóstol, se "violan todos los derechos incluidos en la Declaración de los Derechos del Niño (1959)".

La impulsora, que señala se ha ausentado de su trabajo en Alicante para venir expresamente a entregar estas firmas, ha explicado que lanzó esta campaña el año pasado y que ha recogido más firmas de las que esperaba tras haber intentado contactar con el alcalde del municipio, Germán Jiménez (PSOE), quien, según ha manifestado, "no se quería poner al teléfono".

"NI LA GENTE DEL PUEBLO LA MIRA"

Córdoba asegura que no pertenece a ninguna plataforma en defensa de los animales pero sí ha contado "con el apoyo de muchas de ellas", como Gladiadores por la Paz. "No conocía realmente esta fiesta, tuve que verla y ni la misma gente del pueblo miraba. ¿Dónde está la diversión? Es una vergüenza que no seamos lo suficientemente inteligentes para divertirnos sin maltratar un animal, me da igual que esté muerto o vivo", ha recriminado.

"El festejo puede ser legal según la normativa de España en este tipo de celebraciones, pero es una cuestión de conciencias el no practicar este tipo de actividades en los tiempos que corren, puesto que es una actividad arcaica, medieval, grotesca y aberrante que no corresponde en los tiempos en los que vivimos", ha aseverado Córdoba.

"60.000 ANIMALES AL AÑO"

En este sentido, ha afirmado que en España se "matan 60.000 animales al año por diversión". "Que la sangre tenga que ser el motivo de diversión dice muchísimo de nosotros. Estamos demostrando que no somos capaces de abrir un libro o de hacer cosas creativas, concretamente esta gente que las practica y que les gusta", ha indicado la impulsora de esta iniciativa.

"Voy a seguir presionando porque me parece que es lógico que se acabe, pero no voy a hacer una lucha de fuerzas. Eso va a caer por su propio peso", ha apuntado Córdoba, al tiempo que ha afirmado que no cree que asista a esta festividad el próximo 25 de julio para mostrar su repulsa a que se celebre.