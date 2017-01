Luz Cuesta Mogollón sigue orgullosa de su nombre… a pesar de la que está cayendo

Etiquetas

Los elevados precios de la luz no hacen mella en el humor de una joven zaragozana con un nombre muy peculiar: Luz Cuesta Mogollón.

Esta chica de 19 años saltó a la fama por tener un nombre que ha divertido a propios y extraños, y que ella asegura no le pusieron por ningún motivo especial. "Siempre me dicen que no se dieron cuenta de la relación entre el nombre y mis apellidos; de hecho, fue Carlos Herrera quien nos abrió los ojos", comenta al Heraldo de Aragón.

Sucedió que los padres de Luz llamaron al programa del popular locutor, quien cayó en la cuenta del mensaje que transmitían los dos primeros apellidos de cada uno colocados juntos. Fue entonces cuando se le ocurrió preguntarles si tenían hijos, y cuando contestaron que una se llamaba Luz, Herrera se partió de risa.

"Ya has vuelto a subir"

Lejos de molestarse, Luz encaja con un admirable sentido del humor las noticias que sus amigos de siempre no dejan de comentarle sobre el aumento de los precios de la electricidad. “Ya has vuelto a subir”, le dicen estos días en que los precios están golpeando los bolsillos de los contribuyentes. Y lleva desde primero de la E.S.O. soportando los chascarrillos con un sentido del humor envidiable.

"Ayer mismo una persona que no conocía de nada me envió por el chat de Facebook una captura de pantalla de diario Sur en la que hablaban de cómo me llamo" con la que está cayendo, comenta.

Y la pregunta del millón, más frecuente en los últimos tiempo, visto lo que está cayendo con el precio de la luz: ¿nunca ha estado tentada de cambiarse de apellidos o de nombre? Pero ella se niega en redondo. “Ni siquiera yo me lo he planteado: ¿Por qué voy a modificar algo que es curioso y que me hace singular?”.

No se trata de la única persona en España con un nombre singular. Esta estudiante de alemán y lenguaje de signos ganó en 2015, con el 49,78% de los votos, un concurso de nombres raros en el que superó con creces a gente como Antonio Arrimadas Piernas y Grato Amor Jurado.