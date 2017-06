Unos 55.000 fans recibirán hoy a Guns n' Roses 24 años después de su última visita a Madrid

Etiquetas

Unos 55.000 fans de Guns n' Roses recibirán al grupo, que hoy domingo tocará en el estadio Vicente Calderón, 24 años después de su última visita madrileña, con Axl y Slash en sus filas, en un lejano 6 de julio de 1993.

En los conciertos de este Not In This Lifetime Tour (broma que hace referencia a la miles de veces negada gira de reunión durante los últimos veinte años), Guns n' Roses repasan lo más granado de su discografía, incluyendo versiones poco habituales de grupos como The Who.

Tras su paso por la capital de España, la banda proseguirá su viaje por el viejo continente hasta el 15 de julio en Tel Aviv. Después volverán a América para recorrer aquella parte del mundo otra vez de sur a norte.

Un año y medio después de su comienzo, una de las giras de reunión más lucrativas de la historia se cerrará con dos conciertos los días 24 y 25 de noviembre en Los Angeles. A partir de ahí, incertidumbre por saber si Slash y Duff continuará con Axl o esto habrá sido un espejismo tan nostálgico como necesario. Un esperado ajuste de cuentas.