Así será el 2017 según el horóscopo egipcio ¿Cuál es tu dios?

Etiquetas

Aunque es poco conocido es uno de los más antiguos que existen. El horóscopo egipcio fue muy utilizado no sólo en lo relativo a las personas sino también para saber cómo iban a ser las cosechas y otras cuestiones cotidianas. Al igual que el horóscopo zodiacal, también se divido en períodos y cada uno tiene un dios que le protege.

Normalmente, cuando alguien nace dentro de los límites de un período se le denomina hijo del dios que rige ese período, como Isis o Bastet entre otros. Estos son los 12 dioses que rigen el horóscopo egipcio.

Bastet (16 de enero al 15 de febrero)

Se caracterizan por ser personas libres, que cuestionan la autoridad, aunque son capaces de ponerse en el lugar del otro. Destaca su agilidad mental y les encanta todo lo nuevo. Además se aburren con facilidad. Combinan diplomacia, calidez y rapidez mental. Tienen el don de la armonía, el equilibrio y el buen gusto.

Son personas muy complejas a la hora de amar y sólo funcionará la relación si encuentran a alguien independiente que no trate de cambiarlos.

Predicciones para 2017

Los nacidos bajo la influencia de Bastet experimentarán este 2017 muchos cambios. Ha llegado el momento de romper con lo que se conocía hasta ahora y arriesgarse a emprender nuevas oportunidades.

Estos cambios a veces serán muy dulces y pacíficos, y se producirán de manera natural. Otras, sin embargo, supondrán una ruptura total con lo anterior.

Sin duda este 2017 los hijos de Bastet tienen que buscar el equilibrio en todos los aspectos de su vida.

Selket (16 de febrero al 15 de marzo)

Esta diosa protege a la magia y el el símbolo de la unión conyugal. Los hijos de Selket suelen ser personas buenas, románticas y serviciales que además se sacrifican por quien es importante para ellos. Entre sus rasgos negativos destaca su carácter desidioso, y con muchos prejuicios. Deben tener cuidado con los excesos y con los impulsos descontrolados.

Pero también poseen una conciencia de la propia fuerza, gran vitalidad y potencia física. Generalmente son personas de gran magnetismo, que fascinan a otros con mucha facilidad. En el amor necesitan un compañero dinámico y que tome la inicaitiva.

Predicciones para 2017

Los hijos de Selket tendrán un año realmente bueno. Puede hablarse de una época en la que todo estará en paz y armonía. Espiritualmente estará inclinado a encontrar paz interior. Y tendrá que poner especial interés en no destrozar todo lo que toca llevado por sus miedos.

En el trabajo es el momento de tomar más riesgos y buscar nuevas oportunidades dentro o fuera de tu ocupación actual.

Una historia de amor pasajera es probable que se convierta en permanente. Si estás casado quizá es el momento de ampliar la familia. Por otra parte, tu salud agradecerá una dieta sana para no caer enfermo.

Apep (16 de marzo al 15 de abril)

A Apep se le atribuye la representación de la dualidad en el universo. Se le relaciona con las fuerzas malignas que habitan en el Duat. Pero eso no significa que sean malos, se caracterizan por su inteligencia, confianza en sí mismos y energía ilimitada. Además están llenos de estrategias y de poder, lo que hace que consigan el respeto de los demás.

Por ser de mente abierta, son listos, flexibles e innovadores; capaces de resolver difíciles problemas con facilidad y astucia. Son personas muy pasionales y si quieren que la relación funcione necesitan una persona capaz de tolerar su necesidad de cercanía.

Predicciones para 2017

Este año es muy probable que el amor se presente de manera mágica, con un encanto especial, provocando un efecto radiante y deseable. Hay que dejarse llevar por la corriente y todo apunta a que llegará la sorpresa que incluso puede llevar a quien sea al séptimo cielo.

Durante el año el trabajo será muy elocuente y conseguirá algunos objetivos, mostrando siempre su mejor cara en el ámbito profesional, lo que será muy favorable para cualquier proyecto que desee emprender.

Ptah (16 de abril al 15 de mayo)

Ptah es el dios más grande de Menfis y se asocia a la fertilidad. Se le considera el padre de magia y quienes han nacido bajo la influencia de este dios suelen ser personas agradables, aventureras, independientes y que disfrutan de la vida.

Otra de sus cualidades es que pueden emprender varios proyectos a la vez y tener éxito en casi todos. Como parejan buscan a alguien que también huya de las relaciones complicadas aunque pueden ser muy posesivos con su pareja.

Predicciones para 2017

No deje que su hiperactividad estropee su felicidad este año. Debe pensar a largo plazo antes de planear algo drástico. Sus habilidades psíquicas también podrían mejorar en 2017, lo que le ayudará a entender mejor su vida.

En 2017 el dios que rige tu signo indica que podría ser el año en que se encuentre un socio adecuado para ese negocio que lleva tiempo pensando.

En el amor la suerte no va a acompañarle y los romances no dejarán de ser algo pasajero este 2017.

Atum (16 de mayo al 15 de junio)

Representa la comprensión y la sabiduría. Se caracterizan por una curiosidad infinita, y aunque pueden parecer volubles lo único que quieren es buscar novedades. Destacan en los estudios y en la capacidad de expresar lo que saben.

Estos nativos suelen aburrirse de la gente, porque aman la libertad y desean una vida lejos de la rutina, necesitan vivir en constantes cambios. Es el nativo más curioso del zodiaco.

Dentro de sus cualidades podemos encontrar la perseverancia, ya que nunca se dan por vencidos y siempre están dispuestos a volver a empezar.

En el amor se pueden comportar de una manera ansiosa y necesitan sentirse seguros para no arruinar la relación.

Predicciones para 2017

Deben crear cosas y tendrán muchas oportunidades para ello. Sólo tienen que tener buen ojo y un poco de sentido común para elegir bien los proyectos en los que embarcarse, porque las opciones son numerosas.

En el amor les espera una bonita historia y la posibilidad de afianzar esa relación que tantas alegrías ha proporcionado. En el trabajo quizá es el momento de cambiar de aires y empezar a hacer aquello que realmente ha soñado. La comodidad no siempre es buena consejera.

Isis (16 de junio al 15 de julio)

Es la diosa que se asocia a la reproducción femenina y a la naturaleza. Los hijos de Isis tienen dotes para ser grandes médicos o veterinarios o cualquier otra profesión que implique el cuidado de otros. Su mente es astuta y con los años se convierten en personas sagaces y preventivas. Por lo general no les gusta sentirse atados a pesar de que en el amor son muy pasionales y románticos.

Lo malo son sus cambios bruscos de humor y eso complica un poco sus relaciones de pareja, su pareja ideal es alguien que no les presione.

Predicciones para el 2017

Si hay un dios afortunado en este 2017, ese es sin duda, Isis. Los hijos de Isis vivirán uno de sus mejores momentos. Todo está de cara. En el trabajo se esperan cambios, pero para bien, con nuevos retos, mayor responsabilidad y por tanto mayor reconocimiento. El momento que estabas esperando por fin ha llegado.

La salud puede resentirse un poco de los excesos del 2016 pero con un poco de fuerza de voluntad y cuidados recuperaras la forma que siempre te ha caracterizado. Es el momento, en el amor, de abrir tus horizontes. Esa relación se consolidará y parece que tiene futuro.

Ra (16 de Julio a 15 de Agosto)

Es uno de los dioses egipcios más conocidos y representa la luz del sol. Simboliza el ciclo de la muerte y la resurrección. Entre las características de su personalidad, su fuerte sentido de la justicia. Además son lideres natos, organizados y muy metódicos en todo lo que hacen. Les agrada enfrentarse a situaciones difíciles y, principalmente, les gusta superarlas, aspecto que, aunque positivo, también es un punto débil de este signo, ya que sus nativos, odian perder.

En el amor les gusta tomar la iniciativa y mimar a los suyos. El lado negativo es que pueden pensar que nada es suficiente para su familia y eso les lleva a cometer excesos.

Predicciones para 2017

Aunque no será un año del todo malo es el momento de hacer balance. En el trabajo es momento de transición y es mejor no moverse demasiado y así poder salir en la foto. Lo malo ya ha pasado pero no es el momento de proponer nuevos retos.

En la salud todo irá bien, aunque cuidar la dieta nunca está de más. El el amor es el momento de arriesgar y aportar por esa persona que ya está en tu vida. No siempre lo no conocido es mejor.

Horus (16 de agosto al 15 de septiembre)

Tienen equilibrio mental, son perfeccionistas, sinceros y les gusta disfrutar de la vida. Destacan también por su humildad y tienden a confiar en la gente, tanto que pueden incluso pecar de ingenuos. Además, son magníficos anfitriones y muy trabajadores. No les gusta destacar y tratarán de pasar desapercibidos.

En el amor necesitan tener el control, estabilidad y fidelidad. Es muy difícil que alguien de este signo sea infiel o traicionero.

Predicciones para 2017

Ese equilibro que caracteriza a los nacidos bajo el influjo del dios Horus dará sus frutos y ayudará a tomar decisiones acertadas. Un nuevo trabajo o un aumento de sueldo puede ser una de esas recompensas. Es el momento de seguir cuidándose y no cometer excesos, la cabeza será el punto débil de los hijos de Horus este 2017.

En el amor se esperan pocos cambios y mucha felicidad. Todo lo que se ha construido con esfuerzo y dedicación perdura en el tiempo y es fuente de satisfacción.

Maat (16 de septiembre al 15 de octubre)

Es el dios de la justicia y la verdad y eso hace que sus 'hijos' sean personas persuasivas y cooperadoras con un gran sentido de la justicia. Tienen un temperamento simpático y afable, además de un gran sentido estético.

En el lado negativo, necesitan de la opinión de otras personas para sentirse seguros. En general, son personas sabias y activas. Tienen la mente muy rápida, amantes de reinventarse, les gusta trabajar para lograr el éxito y así lo hacen.

En el amor les gusta disfrutar de intimidad y buscan una pareja que les llene en todos los sentidos.

Predicciones para 2017

No siempre las decisiones son las correctas. Es el momento de pensar bien antes de actuar y no dejarte influir por intereses externos y opiniones interesadas.

Además deberías saber distinguir las relaciones tóxicas y dejar de lado a aquellas personas que no te han aprotado todo lo que deberían. Suelta lastre, también tu salud lo agradecerá.

Osiris (16 de octubre al 15 de noviembre)

Son personas que tienen autoridad y liderazgo. Se caracterizan además por su energía y un alto nivel de tolerancia. Se les considera personas muy leales, sinceras, inteligentes y carismáticos. Son personas que se caracterizan por tener emociones y sentimientos muy intensos, además de una persistencia poco común.

Gozan también del don de la intuición que, bien canalizada, los salva de situaciones potencialmente peligrosas. Pueden aguantar mucha tensión. Su mente hace de ellos buenos consejeros, sacerdotes o psicólogos.

En el amor son fieles y luchan sin cansancio por aquello que desean.

Predicciones para 2017

Los dioses auguran un año lleno de descubrimientos e innovaciones. Sale el lado más creativo de los nativos de este signo y las ideas fluyen a borbotones y con gran claridad. Todos serán conscientes de los sueños de los hijos de Osiris y por tanto les ayudaran a cumplirlos.

Es importante también, no olvidarse de la familia en estos momentos de éxito. Ellos siempre han estado ahí. Hazlo bien y el equilibrio estará asegurado.

Hator (16 de noviembre al 15 de diciembre)

Su gran sensualidad y una considerable capacidad de amar son los rasgos más llamativos de este signo. Además poseen gran alegría, aunque se vienen abajo ante cualquier imprevisto.

Se caracterizan por estar hambrientos de conocimiento. Disfrutan con las conversaciones inteligentes y no les gusta la vida monótona, por eso les gusta viajar e intentan mantener una vida social intensa. En el amor son personas muy espontáneas y que gustan de tener su propio espacio.

Predicciones para 2017

La curiosidad mató al gato. Siempre es bueno ampliar conocimientos pero a veces hay que saber cuando frenar. Primero analiza y consolida lo que ya conoces y, sobre todo, aprende a exprimirlo y fundamentalmente a valorarlo. Esto puede aplicarse a la salud, al dinero y al amor.

Disfruta de lo que tienes y no busques más de lo que realmente necesitas. La avaricia rompe el saco.

Anubis (16 de diciembre al 15 de enero)

Se les identifica con la sabiduría y lo servicial además de una notable paciencia. Les gusta ser metódicos e introvertidos y poseen un fuerte sentido de justicia y una gran fuerza de ánimo. Los nacidos bajo este signo saben conducir su destino y alcanzar el éxito en cualquier proyecto que se propongan.

Bajo su apariencia algo modesta y pulcra estas personas poseen una mentalidad resuelta y lógica y pueden ser personas elocuentes y persuasivas cuando la situación lo requiere. En el amor son muy fieles y necesitan la admiración mutua para que la relación funcione.

Predicciones para 2017

La salud no será un problema en 2017 para los hijos de Anubis. Eres consciente de que hay que cuidarse y además posees la voluntad y los conocimientos para hacerlo. En el trabajo es posible que se produzcan algunos cambios que te ayudaran a tener un mayor reconocimiento y presencia, aunque los méritos no siempre se traducen en dinero.

En el amor todo son buenos augurios y es un momento propicio para consolidar esa relación. Puedes renovar los votos o quizá casarte. Los dioses son propicios a los temas sentimentales este 2017 para los hijos de Anubis.