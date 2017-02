MADRID. LA COMUNIDAD PREMIA A TÍTULO PÓSTUMO AL JUBILADO QUE MURIÓ AL DEFENDER A UN HOMBRE QUE ESTABA SIENDO AGREDIDO EN GETAFE

Etiquetas

El Gobierno regional ha premiado hoy como 'Mayor Magnífico' a título póstumo a Mariano Fernández, socio del Centro de Mayores Ricardo de la Vega, que murió de un infarto al defender a un hombre que estaba siendo atacado en Getafe por un grupo de jóvenes el pasado 24 de enero.Con este reconocimiento, la Comunidad premia la valentía y vocación de servicio a los demás de Fernández, además de agradecer su labor como voluntario durante muchos años. “Quiero agradecer a su familia que en estos momentos haya querido acompañarnos en esta celebración y decirles que los madrileños siempre recordaremos a Mariano por su valor, entrega y su calidad humana”, ha señalado el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo.Este gesto se enmarca dentro de la entrega de los 'Reconocimientos Mayores Magníficos 2016' de la Comunidad de Madrid, una iniciativa puesta en marcha en 2008 en los Centros y Residencias de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que gestiona 133 recursos de atención social.En la séptima edición de los premios, también se ha galardonado a María Rosa Calvo, arpista; José Miguel Vila, crítico de teatro; y Faustino Mora, agricultor. A Calvo se le ha otorgado este galardón porque es una mujer erudita en el mundo del arpa que ha sido premiada a nivel mundial, por un lado; pero también consiguió convertirse en la catedrática universitaria más joven de España.José Miguel Vila es baterista de rock aficionado, periodista, escritor y en la actualidad crítico teatral. Tras varios desprendimientos de retina que le obligaron a dejar su profesión, volvió a trabajar en el ámbito de la ONCE y, posteriormente, retomósu profesión de periodista.Por su parte, a Faustino Mora, que no pudo ir al colegio ni casi jugar con niños porque su infancia se la llevó la guerra, le gusta disfrutar de entornos naturales y es aficionado a la caza. No pudo acudir al acto por problemas de salud.“Creemos que vosotros”, afirmó Izquierdo, “los mayores, sois uno de los grandes pilares con los que cuenta la sociedad madrileña y que la mejor manera de potenciar vuestra autonomía personal es promover un envejecimiento activo y saludable".