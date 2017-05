El IAM destaca la importancia de que la juventud reflexione sobre la violencia de género

Etiquetas

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Ana Díaz, ha subrayado este jueves, en el acto de entrega de premios del XV Certamen Sexjoven 'La sexualidad vista por la juventud --que convoca el Centro de Profesores Luisa Revuelta en colaboración con el IAM y el Instituto Andaluz de la Juventud--, la importancia de que la juventud reflexione sobre la violencia de género y tome conciencia de la necesidad de prevenirla y evitarla.

Según ha indicado la Junta de Andalucía, el IAM concede en este concurso un premio especial para el trabajo que mejor visibilice la violencia de género y defienda los buenos tratos, que consiste en un cheque de 100 euros para material de Bellas Artes.

Igualmente, la obra premiada formará parte el año que viene del cartel del concurso de cómic 'Viñetiza', que convoca el IAM. La obra ganadora ha sido 'Si la dama no quiere jugar, no empieces la partida', de Sergio Pérez, del IES Blas Infante.

En su intervención, la coordinadora del IAM ha agradecido su participación a todas las personas concursantes, ha felicitado a los premiados y premiadas así como a la organización y ha indicado que por todas las vías posibles esta sociedad debe "posicionarse activamente contra la violencia de género y a favor de los buenos tratos, y el arte es una magnífica forma de llegar a toda la población".

Así, en la modalidad Cartel, los premios se han otorgado a María Rivas, del IES El Tablero; Sofía Cruz, de IES Blas Infante; y Antonio Francisco Muriana, del IES El Tablero. Por su parte, en la especialidad de Fotografía los reconocimientos han sido para 'Entrelazadas', de Elena Roldán y Cristina González, del IES Alhaken II; 'Sin Género', de Javier Álvarez, también del IES Alhaken II; y 'Amores ciegos', de Carla Rodriguez, Victoria María Córdoba, Belén García y Jorge Plata, del mismo instituto.

Respecto a la modalidad de Presentación Multimedia o Vídeo, los galardonados han sido 'Somos humanos, somos humanas', alumnos del ES Zoco; 'Monólogo: He ido a una boda', de Fátima Bernier, del IES Blas Infante; y 'Daniela', de Ana Belén García, del IES López Neyra. En Poesía Visual se ha premiado '#LoveIsLove', de Ana Padilla, del IES El Tablero; 'Elección', de alumnos del IES Trassierra; y 'La única barrera que no se nota', de Álvaro Durán, del IES El Tablero.

Dentro de 'Do it yourself' (hazlo tú mismo) se ha reconocido a 'Juego Te quiero libre', de alumnos del IES Trassierra; Aitana Castilla y Magdalena Sánchez, del IES Trassierra; 'Solo tú debes elegir tu rumbo', de alumnos del CEE Maria Montessori de Aprosub; y Ana Isabel Salado, del IES Francisco de los Ríos de Fernán Nuñez.

En la modalidad Rap, concedido por el IAJ, se ha premiado a 'Vivimos en un mundo...', de Miguel Marchante, del IES Blas Infante; 'Relaciones de pareja saludables', de Rocío León, del IES Guadalquivir; y 'Respeta-te/Respeta-me', de alumnos del IES Alhaken II.

Por último, se ha concedido el premio especial de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno a 'Un tú y un yo', de alumnos del CEE Maria Montessori de Aprosub, mientras que el premio especial del IAM ha sido otorgado a 'Si la dama no quiere jugar, no empieces la partida', de Sergio Pérez, del IES Blas Infante.