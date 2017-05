Los Premios Logroño de Novela llegan a València con personajes que "cobran vida" y buscan su propio final

Etiquetas

Los escritores Paula Izquierdo, con 'El callejón de los silencios', y Borja Cabada, con 'El sonido de Atlantis' son, respectivamente, los ganadores del X Premio Logroño de Novela y el II Premio Logroño de Novela para Jóvenes Escritores con dos obras protagonizadas por personajes que "cobran vida" y que, incluso, buscan reescribir su propio final.

Ambos autores han presentado este lunes en València los títulos galardonados, que publica Algaida.

En el 'El callejón de los silencios', Paula Izquierdo (Madrid, 1962) propone una historia "de suspense e intriga psicológica" en la que se entretejen las vivencias de tres personajes que saben menos de sí mismos que el propio lector, que, de esta forma, "va de sorpresa en sorpresa", explica la autora en declaraciones a Europa Press.

El germen de la trama novela se encuentra en el interés de Izquierdo --psicóloga de carrera-- por ahondar en dos aspectos. "Por una parte, en cómo las mujeres en general hemos sido eclipsadas en pos del talento del hombre y, por otro lado, indagar sobre si el mal es algo hereditario y genético o adquirido", apunta. Todo ello, a través de una personaje trabajados para que "cobren vida" y los lectores puedan percibirlos como si fueran reales, apunta.

De este modo, la autora une en el libro sus pasiones por al psicología y las letras. "Todo lo que he hecho en mi vida --comenta-- me ha conducido a la literatura, tanto la disciplina de la danza, que ejercí hasta los 18 años, como el conocimiento de la condición humana que he adquirido a través de la psicología".

La novelista confía en que los lectores acaben esta obra con la impresión de que les ha ayudado más en su autoconocimiento y que les ha dejado una "huella". Sobre el Premio Logroño, ha incidido en que las distinciones son importantes para un autor pero que, pese a ellos, "enfrentarse a una nueva novela es empezar de cero". "Esa inseguridad es inherente al arte", ha finalizado.

Por su parte, Borja Cabada (Córdoba, 1983) se ha hecho con el Premio de Novela para Jóvenes Escritores con 'El sonido de Atlantis', que define como "una obra que trata el género postapocalíptico con una trama histórica aliñada con metaliteratura y ciencia ficción".

En este libro, el personaje principal intenta reescribir su propia historia en un relato que tiene ecos de 'niebla' de Unamuno pero, sobre todo, de la literatura anglosajona de nombres como Cormac McCarthy en 'La carretera'.

"COMO LEER UNA PELÍCULA"

Cabada ha explicado a Europa Press que cuenta esta historia con un lenguaje muy cinematográfico que evoca los recursos de otros medios distintos al literario. "Es como leer una película", resume.

Para el autor, esta es precisamente una de las características de su voz narrativa y de los nuevos autores, "criados en un mundo de auge de la tecnología y con productos de entretenimiento al alcance de la mano".

El escritor ha expresado su satisfacción por el galardón recibido y ha afirmado que "no hay muchos premios para jóvenes escritores en España por lo que es de agradecer que se apueste por voces jóvenes y por una generación".