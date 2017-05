13 (de las muchas) razones para vivir

Etiquetas

Los profesionales de la Fundación ANAR han visto como en el último año el número de llamadas que han recibido relacionadas con ideación e intento de suicidio y autolesiones se ha incrementado (2.971 llamadas en 2016 frente a 1.838 en 2015) razón por la que han decidido dar un paso y hacer una lista de 13 razones por las que merece la pena vivir.

Frente a los contenidos a los que los más jóvenes pueden acceder en Internet que "explican procedimientos para autolesionarse y suicidarse y en los que se justifican las causas para llevar a cabo estas actuaciones", ellos han decidido hacer todo lo contrario: justificar que "la vida es bella y merece ser vivida".

"No hay justificación para el suicidio. Es absolutamente irracional. No hay ni una, ni dos, ni tres, ni trece razones para quitarse la vida. Hay muchos motivos para vivir", señala la fundación en un comunicado. Esta es su selección, aunque, como ellos mismo apuntan, "hay muchos más motivos" para vivir.

PORQUE EL SUICIDIO NO ME APORTARÍA SOLUCIONES, SÓLO EL FINAL

El suicidio, y su consecuencia, la muerte, no sólo no aporta soluciones. Es el final de cualquier vivencia y elegir esta manera para terminar con la vida, dejaría mucho dolor, imposible de olvidar, frustración y sufrimiento en las personas que te quieren. Además, no te da la posibilidad de rectificar.

AUNQUE TE SIENTAS SOLO, NO LO ESTÁS

Los amigos son importantes. A veces pensamos que es necesario tener muchos pero lo realmente necesario es tenerlos buenos. Aunque sean pocos. Si son buenos amigos te apoyarán en tus momentos bajos y vas a poder compartir con ellos tus circunstancias. Es importante también que te dejes ayudar por ellos y por tu familia.

PORQUE ME QUEDAN MUCHAS EXPERIENCIAS POSITIVAS POR VIVIR

Según los estudios, las personas podemos vivir un número reducido de acontecimientos traumáticos a lo largo de nuestra vida, un número mayor de acontecimientos vitales positivos y, sobre todo, una inmensa mayoría de experiencias neutras y positivas. Aunque tu percepción de lo que te ocurre ahora sea negativa, con seguridad, te quedan muchas experiencias más por vivir.

PORQUE ME MEREZCO UNA OPORTUNIDAD

Todas las personas nos equivocamos alguna vez y todas nos merecemos poder rectificar cuando es posible hacerlo. Es importante que nos demos cuenta cuándo estamos siendo nuestro peor enemigo y nos estamos negando oportunidades a nosotros mismos.

PORQUE NO PODRÍA VOLVER A TENER MOMENTOS PARA HACER LO QUE MÁS ME GUSTA

Aunque en estos momentos no tengas ganas de hacer lo que te gusta, es importante que te permitas disfrutar de aquello que en algún momento te ha hecho sentir bien. También es importante que no pierdas de vista los proyectos que tengas para el futuro.

PORQUE, AUNQUE AHORA NO LO VEAS, TODO VA MEJORANDO

En la adolescencia hay muchos cambios físicos y psicológicos pero cuesta ver que las situaciones, las personas y las circunstancias puedan cambiar. Sin embargo, esto es así. La vida es cambio y aceptar ese cambio como parte de la vida, te llevará a madurar y a sentirte seguro de ti mismo.

PORQUE NO PODRÍA CONTRIBUIR A CONSEGUIR UN MUNDO MÁS JUSTO PARA TODOS

Tu voz es importante. Y tu opinión también lo es. Tú puedes aportar tu granito de arena en el cambio de muchas situaciones injustas que se viven a diario. Desde tu propio barrio hasta el cambio climático, todos podemos contribuir a conseguir un mundo más justo expresando activamente nuestra opinión. Y esto te hará sentir muy útil.

PORQUE ME PERDERÍA VER QUE MI LUCHA ACTUAL HA MERECIDO LA PENA

A veces la rutina diaria puede hacerse cuesta arriba, e incluso, puedes preguntarte para qué sirve lo que estás haciendo o estudiando. Sin embargo, es muy importante que ahora "siembres" aquello que después podrás "recoger" en tu futuro para llegar a ser una persona independiente, responsable y segura de sí misma. Los pequeños retos que puedas superar cada día, te ayudarán a seguir hacia adelante.

PORQUE SIEMPRE HAY ALGUIEN A QUIEN RECURRIR EN LOS MALOS MOMENTOS

Cuando estamos pasando por un momento difícil y tenemos el ánimo muy bajo, a veces no somos capaces de ver que siempre hay alguien a quien podemos contar lo que nos pasa. Hacerlo así nos podrá ayudar a ver desde otra perspectiva el problema y a encontrar soluciones. Pide ayuda a los adultos de tu entorno para buscar ayuda profesional.

PORQUE NO PODRÍA CONOCER A CHICOS Y CHICAS INTERESANTES

Tal vez no has encontrado todavía alguien que te corresponda a tus sentimientos. Cuantas más actividades gratificantes hagas, cuantas más personas positivas y agradables te permitas conocer, mejores compañías tendrás. Además, aprenderás a disfrutar de ti mismo aunque no tengas pareja.

PORQUE SER QUIEN SOY ME HACE ÚNICO E IRREPETIBLE Y ESO ME HACE MERECEDOR DE CARIÑO Y RESPETO

Cada persona es única e irrepetible. Y esa es la grandeza del ser humano. Independientemente de nuestros gustos, aficiones, aspecto físico, creencias u orientación sexual, todos merecemos ser queridos y aceptados. Y todos tenemos una misión que cumplir.

PORQUE NO PODRÍA OFRECER MI EXPERIENCIA A QUIEN LA NECESITARA EN UN FUTURO

Cuanto estás viviendo en estos momentos, bueno y menos bueno, te sirve para evolucionar como persona. Aprendemos más sobre nuestra capacidad en los momentos duros y, al superarlos, salimos fortalecidos de ellos. Y esa experiencia podrás compartirla con quienes pasen por lo que tú ya pasaste aportándoles tu nueva sabiduría.

LA VIDA ES BELLA Y MERECE LA PENA VIVIRLA

Aunque ahora lo estés pasando mal y quizá lo ves todo negativo, la vida está llena de momentos maravillosos. La vida es bella y merece ser vivida.