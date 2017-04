Los trabajadores del metro mantienen la huelga en la Feria de Abril ante el "cierre en banda" de la empresa

Etiquetas

La plantilla y la dirección de la sociedad Metro de Sevilla, participada mayoritariamente por la corporación Globalvía y en un 11,76 por ciento por la Junta de Andalucía, han cerrado sin acuerdo la reunión convocada por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) a primera hora de este lunes a para intentar alcanzar un acuerdo para evitar la huelga promovida por los trabajadores desde las 00,00 horas del viernes 28 de abril a las 00,00 horas del 5 de mayo, afectando de lleno a los servicios extraordinarios de la Feria de Abril hispalense.

Según ha informado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Manuel Liger, tras varias horas de reunión, no se ha conseguido alcanzar ese acuerdo, ya que asegura que la empresa estaba "cerrada en banda y no ha querido negociar".

Afirma que mantienen su planteamiento inicial como algo "inamovible" pese a los múltiples intentos que asegura que los trabajadores han realizado por intentar avanzar en la negociación para llegar a un acuerdo. "Hemos intentado el acercamiento por todos los medios, por lo que no entendemos por que no negocian", incide, por lo que la plantilla mantendrá la huelga si la empresa no cambia su parecer.

Liger subraya que la plantilla "se ha llevado cuatro meses detrás de la empresa para abordar este tema y sentarnos a hablar, pero han esperado al último momento y ahora no se mueven de su postura", lamenta, aunque espera que esta situación cambie y pueda haber un acercamiento entre las partes.

Cabe recordar que el comité de empresa del metro defiende este paro a cuenta de la ampliación de la Feria de Abril, que este año se celebra de sábado a sábado, con un día más respecto al calendario tradicional, lo que conlleva la prestación de un servicios especial ininterrumpido "desde el sábado 29 de abril hasta el domingo 7 de mayo".

Tal extremo implica que la plantilla pase "de prestar siete días de servicio especial de Feria de 24 horas, a nueve días de servicio especial ininterrumpido, lo que conlleva una modificación sustancial de los turnos, horarios y carga de trabajo, afectando sustancialmente a la conciliación familiar de los trabajadores y aumentando el estrés laboral". "Había que negociar un acuerdo de compensación", señala el comité de empresa.

La dirección de la sociedad Metro de Sevilla, de su lado, avisa de que las "exigencias" concretas del comité respecto a dicha compensación "supondrían una modificación del convenio colectivo en vigor", que "contempla tanto compensaciones salariales como medidas organizativas a implementar durante los servicios especiales, que ya se han aplicado en la organización del servicio especial de Feria de 2017".