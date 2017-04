PP-A cree que el cierre de la pieza 'política' de los ERE "les da la razón" y critica que se perjudicara a desempleados

Etiquetas

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha asegurado este viernes que "desgraciadamente" el hecho de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya cerrado la pieza 'política' de los ERE con 22 acusados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "da la razón" a lo que ha sostenido el PP todo este tiempo y que "ha perjudicado a los desempleados andaluces".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, López se ha referido al hecho de que la Audiencia confirmara este jueves el procesamiento del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y de otros dos exaltos cargos en la 'pieza política' de los ERE fraudulentos, resolviendo así todos los recursos interpuestos en dicha pieza, por la que se sentarán finalmente en el 'banquillo' 22 acusados, entre ellos Chaves y Griñán.

Así, la dirigente 'popular' ha incidido en la importancia de que "se esclarezca" el caso de los ERE y "se devuelva el dinero defraudado", al tiempo que ha apuntado que "el PSOE no jugó mal las cartas dentro del partido sino con los andaluces". "No me gustaría que esto hubiera ocurrido", ha proseguido López.

De este modo, la secretaria general del PP-A ha hecho hincapié en la importancia de que el caso "se esclarezca cuanto antes, no vuelva a ocurrir y se recupere el dinero defraudado" porque "la Junta miraba por su partido mientras perjudicaba a los desempleados andaluces".