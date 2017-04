UGT califica de "espejismo" la recuperación económica

Etiquetas

Los datos publicados hoy sobre la EPA del primer trimestre nos dan un diagnóstico claro sobre la situación: "la recuperación económica en La Rioja continúa siendo un espejismo más que una realidad, puesto que contamos con más paro, más precariedad y menos protección por desempleo". Por desgracia, "una conclusión bien distinta a la que venimos escuchando", ha señalado UGT en un comunicado.

En este sentido, el mercado laboral riojano "no ha sido capaz de asumir el aumento de actividad registrado este trimestre". De hecho, contamos con 1.900 activos nuevos, y por el contrario, hemos registrado 3.300 parados más, un 19,97 por ciento respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 19.900 personas.

"Especialmente reseñable el incremento en el grupo de entre 45 y 55 años, que ha sumado 1.100 parados en un solo trimestre".

Además, adentrándonos en los sectores, volvemos a observar cómo la Industria "sigue sin adoptar el papel protagonista que debería en la recuperación". Este sector, junto con Servicios y Primer empleo han sido los que más parados han registrado este trimestre, frente al agrario y la construcción en los que el paro se ha reducido en 1.000 personas.

El dato de ocupación y, especialmente el de asalariados, muestra igualmente el nivel de destrucción de empleo sufrido en estos primeros meses del año; concretamente, este trimestre registra 2.800 asalariados menos, la gran mayoría mujeres del sector Servicios.

En definitiva, la EPA "arroja este trimestre unas conclusiones muy pesimistas, muestra clara de que la recuperación no se está produciendo en La Rioja, ni se producirá mientras el sector industrial no comience a generar empleo". Entretanto, no sólo estaremos asistiendo a una precarización del empleo, sino también a una alarmante precarización del desempleo, lo que contribuye a la generalización de una pobreza social nunca antes conocida.