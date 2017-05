El Ayuntamiento de Valverde reclama a la Junta un plan de ayudas para el sector del mueble

Etiquetas

El alcalde Valverde del Camino (Huelva), Manuel Cayuela, acompañado por otros miembros de la corporación, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes de la Asociación Provincial de Industriales de la Madera (Apimad), con su presidente José María Romero a la cabeza. La cita ha contado también con la presencia del parlamentario andaluz del PP Guillermo García de Longoria, quién será el encargado de presentar en el Parlamento Andaluz la necesidad de poner en marcha un plan de ayudas para el sector del mueble, tal y como han acordado en la mencionada reunión.

Así, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el alcalde de Valverde del Camino ha comentado la necesidad que está viviendo actualmente este sector, "por lo que la puesta en marcha de un paquete de ayudas en Andalucía es vital para defender una de las industrias que siempre ha sido señera en nuestro pueblo".

Para Cayuela, "ya es hora de que el sector sea escuchado en el Parlamento Andaluz, y nosotros como Ayuntamiento hoy nos sentamos con ellos para facilitarles las herramientas que permitan que sus necesidades tengan una respuesta definitiva, con la única intención de ayudar a que el sector del mueble pase este bache y vuelva a ser uno de los puntales de la economía valverdeña".

En este sentido, García de Longoria ha manifestado su intención de presentar una Proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para "la inmediata" puesta en marcha de un plan de ayuda al sector. "Un sector histórico que está viviendo una profunda crisis y que siempre ha sido fuente generadora de empleo en Valverde y en Andalucía", ha remarcado.

Igualmente, el parlamentario andaluz ha lamentado que la Junta de Andalucía todavía no haya realizado ninguna iniciativa de ayuda al sector, "no entendemos que, si en otras comunidades se han desarrollado medidas para ayudar a los empresarios del mueble, como en Galicia o en Extremadura, con la importancia que tiene este sector en Andalucía no se les esté ayudando", ha proseguido.

Por otro lado, el presidente de los industriales del mueble valverdeño, José María Romero, ha querido agradecer el encuentro y las medidas acordadas, "todas las ayudas son bien recibidas, y esperamos que esta iniciativa nos ayude a mejorar nuestras condiciones y salir de la difícil situación que estamos viviendo".

Romero ha insistido en la importancia del mueble valverdeño, al tiempo que ha señalado que el sector "ofrece un mueble de calidad, con un gran diseño, adaptado a las necesidades del cliente y para toda la vida, esas son las señas de identidad del mueble valverdeño, características que nos han hecho referente en el sector y por las que vamos a seguir luchando".