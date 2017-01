De la Torre plantea hacer encuestas de opinión a ciudadanos para valorar el "éxito" de la empresa de limpieza

Etiquetas

La continuidad de una Limasa pública o privada podría garantizarse según los resultados de estos sondeos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha planteado realizar encuestas de opinión a ciudadanos como método para medir la eficacia de la futura empresa de limpieza malagueña.

La condición del equipo de gobierno para la municipalización de la actual empresa mixta de limpieza, Limasa, era ligar parte del salario a un plus de productividad bajo tres condiciones: asistencia, cantidad de trabajo y calidad del mismo. En este último punto, De la Torre ha planteado al presidente del comité de empresa realizar las encuestas según "el éxito de la empresa en esos términos nuevos", agregando que ese éxito "se puede medir perfectamente con encuestas, donde la opinión 'favorable' o 'muy favorable' sea superior a la 'mala' o 'muy mala' respecto a la limpieza o recogida de basuras".

En este contexto, ha apuntado que el Consistorio realiza encuestas sobre sus áreas de trabajo. "Tenemos una de 2015 donde la limpieza salía ganadora por una diferencia muy cortita de 'buena o muy buena' respecto a 'mala o muy mala'", ha explicado, agregando que "esta línea de trabajo es la que nos permite conseguir los objetivos marcados, que haya un estímulo en mejorar el rendimiento y que haya una respuesta ciudadana en conservar limpia la ciudad".

Del mismo modo, ha indicado que existen "enfoques diferentes" entre Ayuntamiento y trabajadores de Limasa de cómo garantizar la continuidad de la futura empresa de limpieza --pública o privada-- con base en las encuestas. "Podría tener un camino de retorno a la fórmula privada si no tuviera éxito. Hay que medir el éxito, que es perfectamente conseguible", ha dicho.

De la Torre no ha aportado más detalles sobre la fórmula para hacer estas encuestas, aunque ha señalado que podrían tratarse de sondeos anuales o semestrales.

"Vamos a ver si este tema queda resuelto bien, y tendríamos los pasos siguientes de tener reuniones con un documento más elaborado del equipo de gobierno y los demás grupos", ha subrayado, a lo que ha comentado que "estamos todavía sin tener ese documento".

Cuestionado por si hay planteamientos diferentes a la municipalización de Limasa entre los miembros del equipo de gobierno, el regidor ha asegurado que "no tengo noticias en que los haya", aunque ha agregado que "no he podido ver hasta qué punto es una posición personal de cada uno de los miembros del grupo, que todos saben que no avanzaremos de forma definitiva sin el acuerdo de todos".